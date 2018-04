8 yeni film vizyonda!

Alper Mestçi'nin "Siccin", Tayfun Pirselimoğlu'nun "Ben O Değilim", Ahmet Çadırcı'nın "Biz Babasız Büyüdük" haftanın yerli yapımları. Denzel Washington'ın başrolünde oynadığı "Adalet", Michael C. Hall, Sam Shepard, Vinessa Shaw ile Don Johnson'in oynadığı "Temmuz Soğuğu" gerilim meraklılarını sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor. İşte haftanın filmleri...

Sinemalarda bu hafta 3'ü yerli 8 film vizyona giriyor.



"Siccin"

Yönetmen Alper Mestçi'nin son filmi "Siccin" sinemaseverlerle buluşuyor. Pınar Çağlar Gençtürk, Koray Şahinbaş, Ebru Kaymakçı ile Merve Ateş'in oynadığı film, gerçek bir hikayeden beyazperdeye uyarlandı. Film, Öznur isimli genç bir kadının, aşk hikayesini anlatıyor.



"Ben O Değilim"

İstanbul Film Festivali'nde "Saç" filmiyle Altın Lale En İyi Film ve En İyi Yönetmen ödüllerini kazanan yönetmen Tayfun Pirselimoğlu'nun, yeni filmi "Ben O Değilim"de, kimlik değiştirmeye çalışan bir adamın hikayesini anlatılıyor. Senaryosunu da Tayfun Pirselimoğlu'nun yazdığı filmin müziklerini Giorgos Koumendakis yaptı.



"Biz Babasız Büyüdük"

Ahmet Çadırcı'nın yönettiği ve Uğur Can Tekin, Buse Merve Eroğlu, Mustafa Eker ile Umut Kurt'un oynadığı "Biz Babasız Büyüdük" içine kapanık bir çocuğun yaşamını anlatıyor.

Dram türündeki filmin konusu şöyle:

"Babası askerde olan Alim, utangaç ve duygusal bir çocuktur. Bir gün babası kasabaya tayin edilen Selma'nın sınıfa gelmesiyle Alim'in hayatı değişecektir. Alim ve Selma'nın arkadaşlıklarının ilerlemesi üzerine çocuklar 'Alim, Selma'yı seviyor' diye dedikodu çıkartır. Bunun üzerine Alim, Selma'yı kendinden uzaklaştırır. Alim yıllar sonra bir tatil yerinde çocukluk aşkına rastlar ama o yıllar artık geride kalmıştır."



"Adalet"

Antoine Fuqua'nın yönettiği ve Denzel Washington, Morton Csokas, Chloe Grace Moretz ile David Harbour'un oynadığı "Adalet" izleyici ile buluşuyor.



Gerilim türündeki filmde, Denzel Washington, "gizemli geçmişine sünger çekip yeni ve sessiz bir hayata başlaması gerektiğine inanan" McCall rolünde izleyicilerin karşısına çıkacak.



"Temmuz Soğuğu"

Michael C. Hall, Sam Shepard, Vinessa Shaw ile Don Johnson'in oynadığı "Temmuz Soğuğu", gerilim meraklılarını sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor.



Jim Mickle'in yönettiği filmde, Doğu Texas'ta küçük bir kasabanın sakinlerinden Richard Dane'in (Michael C. Hall) nefsi müdafaa için bir cinayet işlemek zorunda kalışının hikayesi izlenebilecek.



"Aşk Tarifi"

Helen Mirren, Om Puri, Manish Dayal ile Charlotte Le Bon'un oynadığı "Aşk Tarifi" adlı filmin yönetmenliğini Lasse Hallström üstlendi.



Yapımcılığını Steven Spielberg'in yaptığı filmde, Hindistan'dan uzaklaştırılan ve Fransa'nın güneyindeki Saint-Antonin-Noble-Val köyüne yerleşen Kadam ailesinin yaşadıkları beyaz perdeye yansıtıldı.



"Aşka Dair"

Yönetmen Kat Coiro imzası taşıyan "Aşka Dair", sosyal medyanın flört ilişkilerini irdeliyor.



Filmde, Justin Long, Keir O'Donnell, Evan Rachel Wood, Peter Dinklage, Busy Philipps, Sam Rockwell, Vince Vaughn, Sienna Miller ile Brendan Fraser'ın oynadı.



"Kutu Cüceleri: Yaratıklar Aramızda"

Haftanın animasyon yapımı ise "Kutu Cüceleri: Yaratıklar Aramızda"

Küçük yaşta yetim kalan bir çocuğu, şehrin sokaklarından çaldıklarıyla büyüten, çöp toplayıcı sevimli kutu cücelerini konu alıyor.



Alan Snow'un "Here Be Monsters" adlı kitabından uyarlanan filmin yönetmenliğini Graham Annable ve Anthony Stacchi üstlenirken, orijinal seslendirme kadrosunda Elle Fanning, Simon Pegg, Toni Collette, Ben Kingsley ve Nick Frost bulundu.



Zenginliğe ve kokuşmuş güzel peynirlere takıntılı, Viktoryen dönemin lüks kasabası Peynirkent'te geçen komik bir hikaye, 3 boyutlu vizyona giriyor.



