85. Oscar Ödülleri En İyi Kadın Oyuncu

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Bu sene 85.'si düzenlenecek olan Oscar ödüllerinde bazı dalların favorileri şimdiden belliyken, bazıları ise sürprizlere tamamen açık.

Bu sene 85. Oscar Ödülleri Töreni’ne şahit olacağız. Geçen senelere göre En İyi Kadın Oyuncu dalında çok güçlü adayların bulunmaması, ödül için gecenin biraz çekişmeli geçeceğinin sinyallerini veriyor. Bu senenin en ilginç yanı Amour filmindeki performansı ile 86 yaşındaki Emmanuelle Riva ve Beasts of the Southern Wild filmindeki performansı ile 9 yaşındaki Quvenzhané Wallis aynı kategoride aday olması.

İşte adaylar;

