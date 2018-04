85. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu!

İşte muhteşem gecenin kazananları...

85. Oscar ödülleri ABD'nin Los Angeles kentindeki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenen muhteşem bir törenle sahiplerini buldu. En iyi film dalındaki ödülü ise, ABD Başkanı Obama'nın eşi Michelle Obama verdi. İşte kazananlar...

En İyi Film Ödülü / Argo

En İyi Erkek Oyuncu / Daniel Day-Lewis (Lincoln)

En İyi Kadın Oyuncu: Jennifer Lawrence – Silver Linings Playbook

En İyi Yönetmen / Ang Lee - Pi'nin Yaşamı (Life of Pi)

En İyi Orijinal Senaryo / Zincirsiz (Django Unchained) - Quentin Tarantino

En İyi Uyarlama Senaryo / Operasyon: Argo (Argo) - Chris Terrio

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu / Christoph Waltz - Zincirsiz (Django Unchained)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu / Anne Hathaway - Sefiller (Les Misérables)

En İyi Kurgu / Operasyon: Argo (Argo) - William Goldenberg

En İyi Sanat Yönetmeni / Lincoln - Rick Carter (Production Design); Jim Erickson (Set Decoration)

En İyi Orijinal Müzik / Pi'nin Yaşamı (Life of Pi) - Mychael Danna

En İyi Orijinal Şarkı / Skyfall Şarkısı - Adele - Skyfall

En İyi Kısa Animasyon / Paperman - John Kahrs

En İyi Animasyon Film / Cesur (Brave) - Mark Andrews ve Brenda Chapman

En İyi Görüntü Yönetimi / Pi'nin Yaşamı (Life of Pi)- Claudio Miranda

En İyi Görüntü Efekti / Pi'nin Yaşamı (Life of Pi) - Bill Westenhofer, Guillaume Rocheron, Erik-Jan De Boer and Donald R. Elliott

En İyi Kostüm Tasarımı / Anna Karenina - Jacqueline Durran

En İyi Makyaj ve Saç / Sefiller (Les Misérables) - Lisa Westcott ve Julie Dartnell

En İyi Kısa Film / Curfew - Shawn Christensen

En İyi Kısa Belgesel / Inocente - Sean Fine & Andrea Nix Fine

En İyi Belgesel / Searching for Sugar Man - Malik Bendjelloul ve Simon Chinn

Yabancı Dildeki En iyi Film / Aşk (Amour) Michael Haneke, Avusturya

En İyi Ses Miksajı / Sefiller (Les Misérables) - Andy Nelson, Mark Paterson, Simon Hayes

En İyi Ses Kurgusu (2 aday kazandı) / Zero Dark Thirty - Paul N.J. Ottosson / Skyfall - Per Hallberg ve Karen Baker Landers