85. Oscar ödülleri ABD'nin Los Angeles kentindeki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenen muhteşem bir törenle sahiplerini buldu. En iyi film dalındaki ödülü ise, ABD Başkanı Obama'nın eşi Michelle Obama verdi. İşte kazananlar...
En İyi Film Ödülü / Argo
En İyi Erkek Oyuncu / Daniel Day-Lewis (Lincoln)
En İyi Kadın Oyuncu: Jennifer Lawrence – Silver Linings Playbook
En İyi Yönetmen / Ang Lee - Pi'nin Yaşamı (Life of Pi)
En İyi Orijinal Senaryo / Zincirsiz (Django Unchained) - Quentin Tarantino
En İyi Uyarlama Senaryo / Operasyon: Argo (Argo) - Chris Terrio
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu / Christoph Waltz - Zincirsiz (Django Unchained)
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu / Anne Hathaway - Sefiller (Les Misérables)
En İyi Kurgu / Operasyon: Argo (Argo) - William Goldenberg
En İyi Sanat Yönetmeni / Lincoln - Rick Carter (Production Design); Jim Erickson (Set Decoration)
En İyi Orijinal Müzik / Pi'nin Yaşamı (Life of Pi) - Mychael Danna
En İyi Orijinal Şarkı / Skyfall Şarkısı - Adele - Skyfall
En İyi Kısa Animasyon / Paperman - John Kahrs
En İyi Animasyon Film / Cesur (Brave) - Mark Andrews ve Brenda Chapman
En İyi Görüntü Yönetimi / Pi'nin Yaşamı (Life of Pi)- Claudio Miranda
En İyi Görüntü Efekti / Pi'nin Yaşamı (Life of Pi) - Bill Westenhofer, Guillaume Rocheron, Erik-Jan De Boer and Donald R. Elliott
En İyi Kostüm Tasarımı / Anna Karenina - Jacqueline Durran
En İyi Makyaj ve Saç / Sefiller (Les Misérables) - Lisa Westcott ve Julie Dartnell
En İyi Kısa Film / Curfew - Shawn Christensen
En İyi Kısa Belgesel / Inocente - Sean Fine & Andrea Nix Fine
En İyi Belgesel / Searching for Sugar Man - Malik Bendjelloul ve Simon Chinn
Yabancı Dildeki En iyi Film / Aşk (Amour) Michael Haneke, Avusturya
En İyi Ses Miksajı / Sefiller (Les Misérables) - Andy Nelson, Mark Paterson, Simon Hayes
En İyi Ses Kurgusu (2 aday kazandı) / Zero Dark Thirty - Paul N.J. Ottosson / Skyfall - Per Hallberg ve Karen Baker Landers