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89. Akademi Ödülleri sahiplerini buldu

2017 Oscar ödülleri sahiplerini buldu. En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu seçilen Mahershala Ali, bu dalda Oscar kazanan ilk Müslüman oyuncu oldu. 13 dalda aday gösterilen 'La  La Land' ise 6 dalda ödüle uzandı.

En iyi filmin açıklanmasında yapılan yanlışlık gecenin ve Oscar tarihinin en büyük skandallarından biri oldu. En İyi Film ödülü Ay Işığı (Moonlight) filmine gitti. Fakat bir karışıklık sonucu En İyi Film Ödülünün ilk olarak 'La La Land' filmine verildiği açıklandı.



İŞTE KAZANANLAR

En İyi Film: Moonlight

En İyi Kadın Oyuncu:  Emma Emma Stone – La La Land

En İyi Erkek Oyuncu : Casey Afflek – Manchester by The Sea

En İyi Yönetmen:  Damien Chazelle – La La Land

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu:  Mahershala Ali

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu : Viola Davis

En İyi Yabancı Film : The Salesman

En İyi Animasyon Filmi:  Zootopia

En İyi Kısa Animasyon Filmi: Piper

En İyi Kostüm Tasarımı:  Fantastic Beeast and Where to Find Them filmiyle Colleen Atwood

En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı:  Suicide Squad

En İyi Ses Kurgusu:  Arrival

En İyi Ses Miksajı: Hacksaw Ridge

En İyi Yapım Tasarımı:  La La Land

En İyi Görsel Efekt: The Jungle Book

En İyi Kısa Belgesel: The White Helmets

En İyi Kısa Film ödülü: Sing

En İyi Sinematografi (Görüntü Yönetmenliği):  La La Land

En İyi Film Müziği: La La Land

En İyi Orjinal Şarkı:  City Of Stars, La La Land

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