En iyi filmin açıklanmasında yapılan yanlışlık gecenin ve Oscar tarihinin en büyük skandallarından biri oldu. En İyi Film ödülü Ay Işığı (Moonlight) filmine gitti. Fakat bir karışıklık sonucu En İyi Film Ödülünün ilk olarak 'La La Land' filmine verildiği açıklandı.
İŞTE KAZANANLAR
En İyi Film: Moonlight
En İyi Kadın Oyuncu: Emma Emma Stone – La La Land
En İyi Erkek Oyuncu : Casey Afflek – Manchester by The Sea
En İyi Yönetmen: Damien Chazelle – La La Land
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Mahershala Ali
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu : Viola Davis
En İyi Yabancı Film : The Salesman
En İyi Animasyon Filmi: Zootopia
En İyi Kısa Animasyon Filmi: Piper
En İyi Kostüm Tasarımı: Fantastic Beeast and Where to Find Them filmiyle Colleen Atwood
En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı: Suicide Squad
En İyi Ses Kurgusu: Arrival
En İyi Ses Miksajı: Hacksaw Ridge
En İyi Yapım Tasarımı: La La Land
En İyi Görsel Efekt: The Jungle Book
En İyi Kısa Belgesel: The White Helmets
En İyi Kısa Film ödülü: Sing
En İyi Sinematografi (Görüntü Yönetmenliği): La La Land
En İyi Film Müziği: La La Land
En İyi Orjinal Şarkı: City Of Stars, La La Land