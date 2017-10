2017 Oscar ödülleri sahiplerini buldu. En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu seçilen Mahershala Ali, bu dalda Oscar kazanan ilk Müslüman oyuncu oldu. 13 dalda aday gösterilen 'La La Land' ise 6 dalda ödüle uzandı.

En iyi filmin açıklanmasında yapılan yanlışlık gecenin ve Oscar tarihinin en büyük skandallarından biri oldu. En İyi Film ödülü Ay Işığı (Moonlight) filmine gitti. Fakat bir karışıklık sonucu En İyi Film Ödülünün ilk olarak 'La La Land' filmine verildiği açıklandı.







İŞTE KAZANANLAR



En İyi Film: Moonlight



En İyi Kadın Oyuncu: Emma Emma Stone – La La Land



En İyi Erkek Oyuncu : Casey Afflek – Manchester by The Sea



En İyi Yönetmen: Damien Chazelle – La La Land



En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Mahershala Ali



En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu : Viola Davis



En İyi Yabancı Film : The Salesman



En İyi Animasyon Filmi: Zootopia



En İyi Kısa Animasyon Filmi: Piper



En İyi Kostüm Tasarımı: Fantastic Beeast and Where to Find Them filmiyle Colleen Atwood



En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı: Suicide Squad



En İyi Ses Kurgusu: Arrival



En İyi Ses Miksajı: Hacksaw Ridge



En İyi Yapım Tasarımı: La La Land



En İyi Görsel Efekt: The Jungle Book



En İyi Kısa Belgesel: The White Helmets



En İyi Kısa Film ödülü: Sing



En İyi Sinematografi (Görüntü Yönetmenliği): La La Land



En İyi Film Müziği: La La Land



En İyi Orjinal Şarkı: City Of Stars, La La Land