9 yeni film vizyonda!

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"İçimdeki Ses", "Polis Akademisi: Alaturka", "Charlie Mortdecai", "Yedinci Oğul", "Yapışık Kardeşler", "Timbuktu", "Foxcatcher Takımı", "Bay Turner", "Üçkağıtçı Mortdecai", "7 Cüceler"... İşte 9 yeni filmin vizyona girdiği haftanın filmleri...

Türkiye sinemalarında bu hafta 3'ü yerli 9 film vizyona giriyor.



Ali Yorgancıoğlu'nun yönettiği, Yolanthe Cabau, Mehmet Ali Erbil, Peker Açıkalın ile Sümer Tilmaç'ın rol aldığı "Polis Akademisi: Alaturka" izleyiciyle buluşuyor.



Komedi türündeki filmde, polislik mesleğine uygun olmayan bir grup gencin, akademiye kabulleriyle başlayan eğlenceli ve macera dolu serüvenleri izlenebilecek.



"İçimdeki Ses"

Çağrı Bayrak'ın yönettiği, Engin Günaydın, Leyla Tuğutlu, Füsun Demirel ile Ersin Korkut'un oynadığı "İçimdeki Ses" haftanın bir diğer komedi türündeki yerli yapımı.



Senaryosu Engin Günaydın'a ait filmde, kendi dünyasında yaşayan, öz güveni yetersiz bir yazar olan ve doğru dürüst bir ilişkisi olmadığı için yalnızlıktan kurtulmak isteyen "Selim" karakterinin içindeki sese kulak vererek hayatına dair aldığı kararlar konu ediliyor.



"Yapışık Kardeşler"

İlker Ayrık, Hakan Bulut, İvana Sert, Ayberk Atilla ve Erdal Tosun'un rol aldığı "Yapışık Kardeşler" de komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday.



Yönetmenliğini İlker Ayrık'ın yaptığı filmde, yaşadıkları köyde mutlu bir hayat süren yapışık kardeşler Halim'le Selim'in yaşadığı maceralar izlenebilecek.



"Timbuktu"

67. Cannes Film Festivali'nde "Altın Palmiye" için yarışan ve 87. Akademi Ödülleri'nde "Yabancı Dilde En İyi Film" adayı olarak Moritanya'yı temsil eden "Timbuktu" vizyonda.



Abderrahmane Sissako'nun yönettiği filmin oyuncu kadrosunda Ibrahim Ahmed, Toulou Kiki, Abel Jafri ile Fatoumata Diawara yer alıyor.



Batı Afrika ülkesi Mali'de geçen ve adını bu ülkenin Timbuktu şehrinden alan film, "muhafazakar bir toplumda" yaşamı anlatıyor.



"Foxcatcher Takımı"

Steve Carell, Channing Tatum, Mark Ruffalo ile Vanessa Redgirave'in oynadığı "Foxcatcher Takımı" filminin yönetmenliğini Bennett Miller yaptı.



Gerçek olaylara dayanan film, "eksantrik bir milyoner" ve iki şampiyon güreşçi arasındaki trajik ilişkinin karanlık ve büyüleyici hikayesini anlatıyor.



"Bay Turner"

Mike Leigh'in yönettiği "Bay Turner"da Timothy Spall, Paul Jesson, Dorothy Atkinson ile Marion Bailey rol alıyor.



19. yüzyıl İngiliz ressamı Turner'ın hayatının son 25 senesine odaklanan film, ünlü ressamın hayatı, seyahatleri, sanatı, aşkı ve cinsel hayatı ile dönemin Londra sanat dünyasını beyaz perdeye yansıtıyor.



"Üçkağıtçı Mortdecai"

Johnny Depp, Gwyneth Paltrow, Ewan McGregor ile Olivia Munn'in "Üçkağıtçı Mortdecai" filminin yönetmen koltuğunda David Koepp var.



Johnny Depp'in hayat verdiği karakterler listesine eklediği yeni isim, nakit sıkıntısı çeken bir İngiliz aristokrat olan "Charlie Mortdecai." Aksiyon komedi tarzındaki film, Kyril Bonfiglioli'nin popüler üçlemesinden esinlenerek hayata geçirilmiş.



"Yedinci Oğul"

Sergey Bodrov'un yönettiği ve Jeff Bridges, Antje Traue, Kit Harington, Julianne Moore, Alicia Vikander ile Ben Barnes'in oynadığı "Yedinci Oğul" haftanın üç boyutlu fantastik filmi.

Gerilim türündeki filmin konusu şöyle:



"Efsanelerle sihrin çarpıştığı büyüler zamanında mistik bir tarikatın geriye kalan tek savaşçısı (Oscar ödüllü Jeff Bridges) geleceğine dair kehanetlerde bulunulan, olağanüstü güçlerle doğmuş bir kahramanı, son Yedinci Oğul'u (Ben Barnes) bulmak üzere yola çıkar. Çiftçi olarak yaşadığı sessiz hayatından koparılan olasılık dışı bu genç kahraman, savaşlarla güçlenmiş rehberiyle birlikte karanlık bir kraliçeyi (Julianne Moore) ve kraliçenin krallıklarına karşı gönderdiği doğaüstü suikastçı ordusunu yenmek üzere cesur bir maceraya atılır."



"7 Cüceler"

Boris Aljinovic ile Harald Siepermann'ın yönettiği "7 Cüceler" filminin seslendirmelerini Yekta Kopan, Ziya Kürküt, Dündar Müftüoğlu ile Erkan Taşdöğen yaptı.



Animasyon türündeki filmde, "Uyuyan Güzel", "Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler" gibi 7'den 70'e herkesin çok sevdiği masalların mükemmel bir macerada bir araya getirilmiş hali izlenebilecek. (AA)



