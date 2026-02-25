98. Oscar Ödül Töreni ne zaman, hangi kanalda? 2026 Oscar adayları kimler?

98. Oscar Ödül Töreni için geri sayım devam ediyor. Bugün 25 Şubat 2026 itibarıyla, bu büyük geceye yaklaşık üç hafta kaldı. Bu yılki Oscar yarışı, özellikle bağımsız sinemanın dev isimleri ile gişe canavarlarının çarpışmasına sahne olacak gibi görünüyor.

98. Oscar Ödül Töreni ne zaman, hangi kanalda?

98. Oscar Ödül Töreni, 15 Mart'ı 16 Mart 2026'ya bağlayan gece, Türkiye saati ile 02:00'de canlı olarak yayımlanacak. Törenin canlı yayın adresi Disney+ olurken, töreni kaçıranlar veya Türkçe çeviriyle izlemek isteyenler için tekrar yayını 17 Mart'ta NOW kanalında ekranlara gelecek. Emmy ödüllü komedyen Conan O'Brien, geçen yılki başarısının ardından üst üste ikinci kez sunuculuk koltuğuna oturacak.

98. Oscar Ödülleri: Öne Çıkan Rekabetler

Yönetmenlerin Savaşı: Paul Thomas Anderson (One Battle After Another) ve Josh Safdie (Marty Supreme) gibi modern sinemanın dâhileri ile Ryan Coogler (Sinners) gibi tür sinemasını zirveye taşıyan isimlerin aynı listede olması, "En İyi Yönetmen" kategorisini gecenin en belirsiz ödülü yapıyor.

Emma Stone'un Yükselişi: Bugonia ile aday olan Emma Stone, son yıllardaki ödül toplama geleneğini sürdürebilir mi? Karşısında Sentimental Value ile Renate Reinsve gibi çok güçlü bir rakip var.

Görsel Şölen: Disney+'ta da izlenebilecek olan Avatar: Ateş ve Kül, teknik dallarda yine rakipsiz görünüyor.