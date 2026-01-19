A King of the Seven Kingdoms konusu ne, nereden izlenir?

HBO'nun Game of Thrones evrenini genişleten yeni dizisi A Knight of the Seven Kingdoms, dün (18 Ocak 2026) itibarıyla yayın hayatına başladı. Görkemli saray entrikalarından ziyade, yol hatıraları ve samimi bir dostluk üzerine kurulu olan bu yapım, Westeros'un çok daha farklı bir dönemini keşfetmemize olanak tanıyor.