A King of the Seven Kingdoms konusu ne, nereden izlenir?
18 Ocak’ta yayınlanan A Knight of the Seven Kingdoms , HBO'nun en yeni Game of Thrones yan dizisi, ancak daha önce gördüklerimizden oldukça farklı bir yapım. Peki A King of the Seven Kingdoms konusu ne, nereden izlenir? Yakından bakalım...
HBO'nun Game of Thrones evrenini genişleten yeni dizisi A Knight of the Seven Kingdoms, dün (18 Ocak 2026) itibarıyla yayın hayatına başladı. Görkemli saray entrikalarından ziyade, yol hatıraları ve samimi bir dostluk üzerine kurulu olan bu yapım, Westeros'un çok daha farklı bir dönemini keşfetmemize olanak tanıyor.
George R.R. Martin’in "Tales of Dunk and Egg" adlı kısa romanlarından uyarlanan dizi, bir "çit şövalyesi" olan devasa yapılı Dunk (Ser Duncan the Tall) ile onun küçük silahşoru Egg arasındaki bağa odaklanıyor.
Peter Claffey (Dunk): Resmi şövalye olma hayalleri kuran, dürüst ve cesur bir gezgin.
Dexter Sol Ansell (Egg): Sırlarla dolu, ileride Daenerys'in atalarından biri olarak karşımıza çıkacak olan Aegon V Targaryen.
Dizi, Westeros tarihinde stratejik bir noktada duruyor:
Robert’ın İsyanı'ndan 100 yıl önce,
House of the Dragon’dan ise yaklaşık 70-80 yıl sonra geçiyor. Yani ejderhaların gökyüzünden silindiği ancak Targaryen hanedanının hala tahtta olduğu, "Kara Ateş" (Blackfyre) isyanlarının anılarının taze olduğu bir dönemdeyiz.