Aaliyah’ın hayatı beklemeye alındı

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Lifetime’ın yapımcılığını üstlendiği Aaliyah: Princess of R&B filminde işler planlandığı gibi gitmiyor.

R&B’nin önemli isimlerinden Aaliyah’ın hayatını ele alan proje, Aaliyah’ı canlandıracak olan Zendaya’nın filmi terk etmesiyle beklemeye alındı. Lifetime’ın Twitter adresinden yapılan açıklama ile, Disney yıldızı Zendaya’nın projeden ayrıldığı ve biyografik filmin beklemeye alındığı duyuruldu.



Zendaya’nın filmde rol alacağı haberi, Aaliyah hayranları tarafından olumsuz tepkiler gelmesine sebep olmuştu. Zendaya’nın projeden çıkmasının sebebi de bu tepkiler olmuş gibi gözüküyor.