ABİ dizisi bugün var mı? ABİ yeni bölüm saat kaçta?

Kardeşinin omuzlarındaki ağır yükü fark eden Doğan, Melek’i korumak için kendi hayatını feda etme noktasına gelirken; Genco, Tahir’in emriyle ölümle burun buruna geldi. İki ateş arasında kalan Çağla’nın hem Doğan’ı hem Genco’yu kurtarma çabası ise izleyiciyi ekrana kilitledi.

Beklenmedik Hamle: Tahir İfadesini Değiştirdi

Melek, abisini kurtarmak adına Tahir’in baskısıyla kıyılan nikahı kabul ederek büyük bir bedel ödedi. Adliyede Doğan tam suçu üstlenmeye hazırlanırken, Tahir’in son anda ifadesini değiştirmesiyle Doğan özgürlüğüne kavuştu.