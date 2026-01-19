Abi dizisi hangi gün? Abi dizisi oyuncuları ve konusu

ATV’nin yeni dizisi A.B.İ (Aile Bir İmtihandır) 13 Ocak’ta ilk bölümü ile izleyiciyle buluştu. Aksiyon ve dramın harmanlandığı yapım, hem reyting listelerinde hem de dijital dünyada zirveye yerleşerek sezona damga vuracağını kanıtladı.