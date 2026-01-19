Abi dizisi hangi gün? Abi dizisi oyuncuları ve konusu
ATV ekranlarının büyük bir iddiayla yayına başlayan yeni dizisi A.B.İ. dizisi 13 Ocak’taki ilk bölümüyle televizyon dünyasında fırtına gibi esti. Diziyi seyretmek isteyenler "Abi dizisi hangi gün? Abi dizisi oyuncuları kim, konusu ne?" sorularına yanıt arıyor.
ATV’nin yeni dizisi A.B.İ (Aile Bir İmtihandır) 13 Ocak’ta ilk bölümü ile izleyiciyle buluştu. Aksiyon ve dramın harmanlandığı yapım, hem reyting listelerinde hem de dijital dünyada zirveye yerleşerek sezona damga vuracağını kanıtladı.
A.B.İ., ilk bölümüyle yayınlandığı akşam sosyal medya platformu X’te (Twitter) Türkiye gündeminde (Trend Topic) saatlerce ilk sırada kaldı. Özellikle dizideki karakterlerin arasındaki gerilim ve görsel efektlerin kalitesi, izleyicilerden tam not aldı. Paylaşımlarda dizinin hem klasik aile dramalarına yeni bir soluk getirmesi hem de dijital dünyanın karmaşasını konu alması öne çıkarıldı.
ATV ekranlarının yeni dizisi ABİ her hafta Salı günü izleyici ile buluşmaya devam edecek.
ABİ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?
Ailesinin karanlık geçmişinden kaçarken bambaşka bir hayata adım atan Doğan'ın, yıllar sonra yüzleşmek zorunda kaldığı sırlarla dolu hikâyesi anlatılıyor.