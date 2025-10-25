ABİ dizisi ne zaman başlayacak? ABİ Dizisi konusu ne, oyuncuları kimler?

Ekranların sevilen oyuncusu Kenan İmirzalıoğlu, uzun bir aranın ardından yeni bir televizyon projesiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. OGM Pictures imzası taşıyan ve ATV'de yayımlanacak olan yeni dizi "ABİ – Aile Bir İmtihandır" şimdiden izleyicilerin büyük ilgisini çekmiş durumda. Başrollerinde Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun yer alacağı bu iddialı yapımın konusu, şimdiden izleyiciler tarafından büyük bir merakla araştırılıyor.

ABİ dizisi ne zaman başlayacak?

ATV'nin 2025 sezonu iddialı yapımı ABİ – Aile Bir İmtihandır dizisinin yayın tarihi henüz resmî olarak açıklanmadı.

Ancak dizinin başrol oyuncularından Kenan İmirzalıoğlu, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir etkinlikte önemli bir bilgi paylaşarak, dizinin çekimlerine bir hafta içinde başlayacaklarını duyurdu.

Dizinin resmî duyuruları ve kesin yayın takviminin, çekimlerin başlamasıyla birlikte önümüzdeki haftalarda netlik kazanması beklenmektedir.

ABİ dizisi konusu

Dramatik bir aileyle yüzleşme hikâyesini merkeze alan dizide Kenan İmirzalıoğlu, yıllar önce ailesine rest çekmiş bir doktor karakterini canlandıracak. "Aile bazen en büyük sınavdır" sloganıyla tanıtılan yapım; güçlü aile bağları, geçmişle hesaplaşma ve vicdan muhasebesi gibi temaları işleyecek.

ABİ – Aile Bir İmtihandır'ın oyuncu kadrosu şekillenmeye başladı. Dizide İmirzalıoğlu'nun yanı sıra Türkiye'nin sevilen ve tanınmış isimlerinden Afra Saraçoğlu, Diren Polatoğulları, Asude Selma Kalebek ve Sinan Tuzcu gibi güçlü oyuncuların da yer alacağı konuşuluyor. Bu geniş kadro, dramatik bir aile hesaplaşmasını konu alan yapımın etkileyiciliğini artırması bekleniyor.