ABİ dizisi ne zaman başlıyor, açılımı ne? İşte ABİ konusu ve oyuncuları

Dizide Kenan İmirzalıoğlu, ailesinin karanlık ve suç dolu geçmişini reddederek kendine beyaz bir sayfa açan Doktor Doğan karakterini canlandırıyor. Afra Saraçoğlu ise idealist Avukat Çağla rolüyle karşımıza çıkıyor. Doğan’ın yıllarca kaçtığı aile sırları ve geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalması, Çağla ile yollarının kesişmesine ve büyük bir imtihanın başlamasına neden olacak.