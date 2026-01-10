ABİ dizisi ne zaman başlıyor, açılımı ne? İşte ABİ konusu ve oyuncuları
Türk televizyon dünyasının iki dev ismi Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu’nu ilk kez aynı projede buluşturan ABİ dizisi, 2026 yılının en iddialı yapımı olarak sezona damga vurmaya hazırlanıyor. Peki ABİ dizisi ne zaman başlıyor, açılımı ne? İşte ABİ konusu ve oyuncuları
OGM Pictures’ın iddialı projesi ABİ (Aile Bir İmtihandır) için geri sayım sona erdi. Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu’nu buluşturan dizi, güçlü teknik kadrosu ve zengin oyuncu listesiyle 2026 yılının en çok konuşulan yapımı olmaya aday görünüyor.
Yayın Bilgileri ve Başlangıç Tarihi
İlk Bölüm Tarihi: 13 Ocak 2026 Salı
Yayın Kanalı: ATV
Yayın Saati: 20:00
Dizide Kenan İmirzalıoğlu, ailesinin karanlık ve suç dolu geçmişini reddederek kendine beyaz bir sayfa açan Doktor Doğan karakterini canlandırıyor. Afra Saraçoğlu ise idealist Avukat Çağla rolüyle karşımıza çıkıyor. Doğan’ın yıllarca kaçtığı aile sırları ve geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalması, Çağla ile yollarının kesişmesine ve büyük bir imtihanın başlamasına neden olacak.
Dizinin arkasında Türk televizyon tarihinin en başarılı isimlerinden oluşan bir "rüya takım" var:
Yönetmenler: Yağmur Taylan ve Durul Taylan (Taylan Biraderler) ile Murat Aksu.
Senaryo: Eylem Canpolat, Deniz Gürlek, Melih Özyılmaz ve Melek Seven.