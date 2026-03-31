ABİ dizisi neden yok? ABİ dizisi yeni bölüm ne zaman? 31 Mart 2026 ATV yayın akışı

ABİ dizisi neden yok? ABİ dizisi yeni bölüm ne zaman?
ATV ekranlarının büyük ilgiyle takip edilen yapımlarından biri olan A.B.İ. (Aile Bir İmtihandır), bilindiği üzere her hafta Salı akşamları izleyiciyle buluşmaya devam etmektedir. Ancak 31 Mart 2026 tarihli televizyon yayın akışında, Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın 2026 FIFA Dünya Kupası elemeleri kapsamında deplasmanda karşılaşacağı Kosova–Türkiye play-off final müsabakası nedeniyle stratejik bir değişikliğe gidilmiştir. Peki ABİ dizisi neden yok? ABİ dizisi yeni bölüm ne zaman?
Ancak 31 Mart 2026 tarihli televizyon yayın akışı, Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın kritik Kosova–Türkiye müsabakası nedeniyle yeniden düzenlenmiştir. Milli maç heyecanının tüm yurtta geniş kitleler tarafından takip edilecek olması sebebiyle, A.B.İ. dizisinin merakla beklenen yeni bölümü bu akşam ekranlara gelmeyecek.
Kanal yönetimi tarafından alınan stratejik karar doğrultusunda, dizi severler bu akşam saat 20.00 itibarıyla yapımın tekrar bölümüyle buluşacaktır. Güçlü senaryosu ve yüksek tansiyonlu aksiyon sahneleriyle dikkat çeken projenin zengin oyuncu kadrosu ise izleyiciden tam not almaya devam ediyor.
Başrollerinde Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu’nun yer aldığı dizinin yeni bölümü ise bir haftalık aranın ardından, 7 Nisan 2026 Salı akşamı kaldığı yerden devam edecek.