ABİ dizisi nerede çekiliyor, hangi semtte? ABİ dizisindeki konak nerede?
ATV ekranlarının büyük ilgi gören yeni yapımı A.B.İ. (Aile Bir İmtihandır), Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu gibi dev isimleri buluştururken, çekimlerin yapıldığı mekanlar da en az senaryo kadar dikkat çekiyor. Peki ABİ dizisi nerede çekiliyor, hangi semtte? ABİ dizisindeki konak nerede?
ATV ekranlarının iddialı yapımı A.B.İ. (Aile Bir İmtihandır), güçlü oyuncu kadrosu ve sarsıcı hikayesiyle bugün ilk bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitlemeye hazırlanıyor.
Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu gibi iki dev ismi başrolde buluşturan dizi, yayınlanan tanıtımlarıyla büyük merak uyandırdı.
Yönetmenliğini Cem Karcı’nın üstlendiği, senaryosu ise Eylem Canpolat, Deniz Gürlek, Melih Özyılmaz ve Melek Seven gibi deneyimli isimlerin kaleminden çıkan dizi, derin bir dramı merkezine alıyor.
İlk bölümde izleyicileri köklü aile sırları, geçmişten gelen dramatik hesaplaşmalar ve geri dönüşü olmayan sert yüzleşmeler bekliyor. Karakterlerin içsel çatışmaları ve aile bağlarının sınandığı bu hikaye, dram türünün en etkileyici örneklerinden biri olmaya aday görünüyor.