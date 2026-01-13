ABİ dizisi nerede çekiliyor, hangi semtte? ABİ dizisindeki konak nerede?

İlk bölümde izleyicileri köklü aile sırları, geçmişten gelen dramatik hesaplaşmalar ve geri dönüşü olmayan sert yüzleşmeler bekliyor. Karakterlerin içsel çatışmaları ve aile bağlarının sınandığı bu hikaye, dram türünün en etkileyici örneklerinden biri olmaya aday görünüyor.