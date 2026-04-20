ATV’nin Salı akşamlarına damga vuran dizisi A.B.İ., başrollerindeki Kenan İmirzalıoğlu (Doğan) ve Afra Saraçoğlu (Çağla) ile izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Ancak bu hafta dizinin takipçilerini bir ara ve üzücü bir ayrılık haberi bekliyor. Peki ABİ dizisi yarın neden yok? ABİ dizisi yeni bölüm ne zaman?
A.B.İ. Bu Hafta Neden Yok?
Dizinin merakla beklenen 14. bölümü, yarın akşam (21 Nisan Salı) ekrana gelmeyecek. Atv yayın akışında yer alan maç yayını nedeniyle dizi bir haftalık zorunlu bir ara veriyor.
Yeni Bölüm Tarihi: 28 Nisan 2026, Salı
Saat: 20:00
Öte yandan dizinin hikaye akışını kökten değiştirecek bir veda haberi setten sızdı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre usta oyuncu Tarık Papuççuoğlu, canlandırdığı Tahir Hancıoğlu karakteriyle projeye veda etmeye hazırlanıyor.
Tahir karakterinin hikayesi 15. bölümde (5 Mayıs) son bulacak. Doğan’ın babası olan Tahir'in gidişi, Hancıoğlu ailesindeki tüm dengeleri sarsacak ve Doğan'ın üzerindeki "sadakat" yükünü farklı bir boyuta taşıyacak.
Son Bölümde (13. Bölüm) Neler Oldu?
Dizi, geçtiğimiz hafta izleyiciyi oldukça sarsan bir bölümle ekrana gelmişti. Oğlu Doğan’a suçu üstlenmesi için baskı yapan Tahir, son anda ifade değiştirerek Doğan’ın özgür kalmasını sağladı.