Açgözlülüğümüzün sonu 'Balık'ta

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Derviş Zaim'in son filmi Balık'ın çekimleri tamamlandı

Derviş Zaim, sekizinci filmi ‘Balık’ın çekimlerini tamamladı. İnsanın tabiatla ilişkisindeki dengesizliklere odaklanan film için Zaim, “Tabiatla ilişkimiz sürekli almak üzerine kurulu. Aslında bu, bindiği dalı kesmektir” diyor ve ekliyor; “Bunun temelinde insanın açgözlülüğü var”

Tabii ki tabiat da insanın bu açgözlülüğünün intikamını türlü vesilelerle alıyor ve dengeyi bozmaması gerektiğini tekrar tekrar hatırlatıyor. Şanslıyız ki bu sefer bu hatırlatma bir doğal afet olarak değil de bir sinema filmi olarak geldi. “Balık” filminin yönetmeni Derviş Zaim ile oyuncuları Sanem Çelik, Bülent İnal ve küçük oyuncu Myroslava Kostyeva, The Plaza Hotel’deki basın toplantısında da bunu anlattı. Özellikle Gezi Parkı direnişiyle tekrar gündeme gelen doğaya sahip çıkma tavrına omuz veriyor film. Aslında Zaim’in bir önceki filmi ‘Devir’ de böyleydi. Ancak filmin gösterime girdiği gün Gezi direnişinin başlaması sebebiyle pek çok kişinin filmi göremediğini söylüyor yönetmen. Ve bunun için de Başka Sinema aracılığıyla ‘Devir’i tekrar gösterime sokmayı da planlıyor. Filmde Bülent İnal ve Sanem Çelik bir balıkçı ailesini canlandırıyor. Küçük kızlarının hastalığına çare bulmak umuduyla her yola başvururken hem onların hem de çevrelerindekilerin tabiatla kurduğu farklı ilişkilere şahit olacağız biz de. ‘Filler ve Çimen’de de Derviş Zaim’le çalışan Sanem Çelik, ikinci sinema filminde de yine Zaim’le birlikte. Senaryoyu okuduktan dört gün sonra Los Angeles’tan kalkıp gelmesini ‘Büyük zarafet’ diye tanımlıyor yönetmen. Sinemada ilk başrolünü oynayan Bülent İnal’ın da ‘Cenneti Beklerken’de hasta haliyle oynayıp ardından serum yeme fedakârlığını hatırlatıyor aynı vefayla. Film hakkında ısrarla fazla bilgi vermiyor ekip. Şimdilik bildiğimiz; çekimleri Bursa Gölyazı köyü ve İstanbul ’da gerçekleştirilen filmin muhtemelen Derviş Zaim’in jüri başkanlığını yaptığı Uluslararası İstanbul Film Festivali’nden sonra gösterime gireceği.