Açık havada film keyfi

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Yaz gecelerini renklendirecek bir öneri...

Deniz Private Cinecity Trio Açıkhava Sineması yaz sezonu boyunca keyifli filmlere ev sahipliği yapacak. Her Çarşamba, Cuma ve Pazar akşamları yeni ve en güzel filmleri rahat şezlonglarda ve minderlerde, seyir keyfini artıran ses sistemiyle açık havanın güzelliğini film izleyerek ve kokteyllerini yudumlayarak çıkaran sinemaseverler Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen açıkhavada 3 Boyutlu Sinema uygulamasına da tanık olmaya devam ediyor. Yepyeni ve en güzel vizyon filmlerini açık havada izlemek için www.acikhavasinemasi.com adresinden film programına ulaşabilirsiniz.





