Dünya sineması filmleri, festival filmleri ve Türkiye sinemasından seçkin filmler yaz boyunca Uniq İstanbul'da sinema tutkunlarını bekliyor.

Geçtiğimiz sene, Başka Sinema ile sinema gecelerine ev sahipliği yapan Uniq Açık Hava Sahnesi film keyfine Başka Sinema ve BKM ile kaldığı yerden devam ediyor. Dünya filmleri, festival filmleri ve Türk sinemasından seçkin filmler Uniq Açık Hava Sahnesi’nde izleyicilerini bekliyor. Kaçırılmış ve tekrar tekrar izlenesi Carol, Düğün Dernek 2, Amy, 45 Years, Dedemin Fişi, Yeni Ahit, Sarmaşık, Toz Bezi, Hitler'e Suikast, Abluka, Kor, Aşkın Dili ve Son of Saul, Temmuz ayını renklendirmeye hazırlanıyor.

Dünya sineması, festival filmleri ve Türkiye sineması özel geceleriyle haftada 3 kez çimlerin üzerinde sinema keyfi sunan Uniq Açık Hava Sahnesi biletlerine Biletix.com’dan ulaşmak mümkün.

TEMMUZ PROGRAMI:

3 Temmuz: Carol

4 Temmuz: Düğün Dernek 2

7 Temmuz: Amy

10 Temmuz: 45 Years

11 Temmuz: Dedemin Fişi

14 Temmuz: Yeni Ahit

17 Temmuz: Sarmaşık

18 Temmuz: Toz Bezi

21 Temmuz: Hitler'e Suikast

24 Temmuz: Abluka

25 Temmuz: Kor

28 Temmuz: Aşkın Dili

31 Temmuz: Son of Saul

*Bilet fiyatı: 20 TL