Geçtiğimiz sene, Başka Sinema ile sinema gecelerine ev sahipliği yapan Uniq Açık Hava Sahnesi film keyfine Başka Sinema ve BKM ile kaldığı yerden devam ediyor. Dünya filmleri, festival filmleri ve Türk sinemasından seçkin filmler Uniq Açık Hava Sahnesi’nde izleyicilerini bekliyor. Kaçırılmış ve tekrar tekrar izlenesi Carol, Düğün Dernek 2, Amy, 45 Years, Dedemin Fişi, Yeni Ahit, Sarmaşık, Toz Bezi, Hitler'e Suikast, Abluka, Kor, Aşkın Dili ve Son of Saul, Temmuz ayını renklendirmeye hazırlanıyor.
Dünya sineması, festival filmleri ve Türkiye sineması özel geceleriyle haftada 3 kez çimlerin üzerinde sinema keyfi sunan Uniq Açık Hava Sahnesi biletlerine Biletix.com’dan ulaşmak mümkün.
TEMMUZ PROGRAMI:
3 Temmuz: Carol
4 Temmuz: Düğün Dernek
2
7 Temmuz: Amy
10 Temmuz: 45 Years
11 Temmuz: Dedemin Fişi
14 Temmuz: Yeni Ahit
17 Temmuz: Sarmaşık
18 Temmuz: Toz Bezi
21 Temmuz: Hitler'e
Suikast
24 Temmuz: Abluka
25 Temmuz: Kor
28 Temmuz: Aşkın Dili
31 Temmuz: Son of Saul
*Bilet fiyatı: 20 TL