''Adam olacağını 10 yıl önce bildim''

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''Türkan Şoray ile Pazar Kahvaltısı'' programına bu hafta Suzan Kardeş ve Ezgi Mola konuk oluyor.

Türkan Şoray Fox tv'de hazırlayıp sunduğu ‘Türkan Şoray ile Pazar Kahvaltısı’ isimli programında bu hafta Suzan Kardeş ve Ezgi Mola'yı ağırlıyor.

Bant çekimleri yapılan programda Şoray, son dönemlerin beğenilen oyuncusu Ezgi Mola’ya övgüler yağdırdı. Şoray, “Mola’nın adam olacağını 10 yıl önce anlamıştım. ‘Hayatımın Kadınısın’ filminde kızımı oynamak için geldiğinde güzelliği ve yeteneğiyle kalbimi çalmıştı. Bu güzel kız, şimdilerin en gözde oyunculardan biri” dedi