Gerilim filmleri kategorisinde olan Zombi filmleri arasında en dikkat çekici olanları sıraladık. Gerilirken gülmek de isteyenler için komedi ve romantik komedi türünde olan iki zombi filmini de listeye ekledik. İmdb puanları çok yüksek olan bu filmleri gerilim seven herkes izlemeli.

Korku filmleri arasında sayabileceğimiz zombi filmleri adrenalin salgılamak için ideal. İzlerken hop oturup hop kalkacağınız, avuç avuç patlamış mısır yerken etrafı batıracağınız zombi filmleri son yıllarda daha çok dikkat çekiyor. Piyasada çok fazla zombi filmi olsa da kimileri basit ve ucuz olduğundan hayal kırıklığı yaratıyor. Kaliteli zombi filmleri ise izlerken adrenalin salgılatıp stres atmanıza yardım ediyor. Siz de iyi bir zombi filmi arıyorsanız hazırladığımız listeye göz atın.



Ölülerin Şafağı

Kült zombi filmleri arasında 1 numarada bulunan Ölülerin Şafağı’nı izlemeden zombi filmi izlemiş sayılmazsınız. Filmde polis olan Peter ve Roger zombilerin istilasına uğrayan bir apartmanı temizlemeye girişir. Sonrasında bir televizyon istasyonuna sığınmak zorunda kalırlar. Burada tanıştıkları iki televizyoncu ile beraber helikoptere atlayıp alışveriş merkezine kaçarlar. Ancak şehirdeki bütün zombiler bu alışveriş merkezine saldırınca köşeye sıkışırlar.

Zombilerin Şafağı

Zombilerin Şafağı’nda altüst olan hayatını düzene sokmaya çalışan Shaun eski sevgilisi olan Liz’i yeniden kazanmayı planlar. Annesiyle olan ilişkisini de düzeltmeye karar verdiği sırada zombiler şehri istila eder. Shaun sevdiklerini kurtarmak için en yakın arkadaşı Ed ile beraber annesiyle Liz’i, Winchester isimli bara ulaştırmak için elinden geleni yapar. Zombi filmleri içinde komedi türünde olmasıyla öne çıkan bu filmi muhakkak izleyin deriz.

28 Hafta Sonra

İki filmden oluşan 28 Hafta Sonra’nın ilkinde araştırma laboratuarında bir şempazeden yayılan virüs İngiltere’yi tehdit eder. İnsanların bu virüsün yayılmasından sonraki 28 haftasını konu edinen serinin 2. filminde virüsün yayılmasından 6 ay sonra Amerika düzeni yeniden sağlamış, karantinadaki insanları evlerine yerleştirmeye başlamıştır. Yurduna geri dönen mülteci bir ailenin sevinci içlerinden birinin sakladığı korkunç sırla perdelenir.

Zombi Ekspresi

Güney Kore yapımı olan Zombi Ekspresi izlenmeye değer zombi filmleri arasında. Filmde Seul’den Busan’a gitmek üzere kızı Soo Ahn ile hızlı trene binen Seok Woo kızını trende yayılan zombi virüsünden korumak için tüm gücüyle savaşır. Trendeki herkes zombiye dönüşürken kızını kurtarmaya çalışan bir babanın yapabileceklerinin sınırı yok.

Ölüm Çığlığı [Rec]

3 filmden oluşan Rec serisinin her biri farklı bir konuyu anlatıyor. İspanyol yapımı olan bu serinin ilk 2 filminde amatör kamera kullanılması izleyici hikayenin içine daha çok çekiyor. Serinin ilkinde TV muhabiri olan Angela ile kameramanı Pablo, ihbar üzerine itfaiyecilerle beraber bir binaya gider. Yaşlı bir kadının ev kazası geçirdiğini sandıkları için yaşayacakları dehşete hazırlıksız yakalanırlar.

Warm Bodies

Isaac Marion’un Sıcak Bedenler isimli romanından uyarlanan film romantik komedi türünde olmasıyla dikkat çekiyor. Zombi olan delikanlı onu yok etmeye gelen kıza vurulur. Isırıp yemeye kıyamadığı Julie sayesinde kalbi yeniden atmaya başlar. Adını, nasıl öldüğünü hatırlamayan delikanlı bu aşkla insani hislerini geri kazanmaya başlar. Onun iyileşmesi diğer zombileri de olumlu yönde etkiler. Zombi filmleri arasında en ilginç olanı Warm Bodies olsa gerek.