Ahırkapı, Yalan Dünya’da!

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Yalan Dünya’ya bu hafta Roman havası geliyor

Kanal D’nin sevilen komedi dizisi Yalan Dünya’nın 21 Mart Cuma ekrana gelecek bölümüne, eğlenceli müzikleriyle “Ahırkapı Roman Orkestrası” konuk oluyor.

Bu bölümde; Bünyamin’in elini attığı her müzik aletini çalması, Nurhayat’ın da rol yaparken şivesinin sürekli Roman’a kayması ilginç bir iddianın ortaya atılmasına neden olur. Bünyamin ve Nurhayat aslında Roman’dır. İki kardeş kökenlerini ararken, gerçek Romanlar ise Yalan Kafe’de ortaya çıkacaktır. Yaşanan bütün yanlış anlaşılmalar ve aksiliklerden sonra dizinin kahramanları Yalan Kafe’de toplanır, Ahırkapı Roman Orkestrası ile coşar ve kurtlarını dökerler. Çekimlerin çok eğlenceli geçtiği bu sahnelerde izleyiciler de, hem dizide yaşananlara gülecek hem de müzik keyfi yaşayacaklar. Yalan Dünya, kahkaha dolu yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00’de ekrana gelecek.