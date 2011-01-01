AHS: Freak Show kadrosuna yeni bir isim!

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Aktör Wes Bentley, işkence uzmanı Eddie’ye hayat verecek.

FX kanalında 2011’den beri ekranlara gelen antoloji tarzındaki korku serisi American Horror Story, “Freak Show” başlıklı 4. sezonuyla dönmek için gün sayıyor! Çekimleri Florida’da gerçekleşecek ve karnaval teması işleyecek sezon, yeni bir oyuncu haberi ile tekrar gündeme geldi. Açlık Oyunları (The Hunger Games), Amerikan Güzeli (American Beauty) ve Hayalet Sürücü (Ghost Rider) gibi birçok ünlü filmden hatırlanabilecek aktör Wes Bentley; Freak Show’un kadrosuna katıldı.



Bentley, dizinin 21 ve 28 Ekim tarihlerinde iki kısım olarak yayınlanacak Cadılar Bayramı özel bölümünde gözükecek. Oyuncu, Kathy Bates’in karakterinin geçmişinde yer alan Eddie isminde bir karaktere hayat verecek. Karanlık bir işkence uzmanı olarak tanımlanan Eddie’nin, intikam almaya yeminli bir figür olduğu söyleniyor. Ryan Murphy imzalı dizinin yeni sezonu 1952 Amerikası’nda geçecek. 13 bölüm olarak planlanan ve Ekim’de başlayacak Freak Show’un kadrosunda önceki sezonlardan hatırladığımız Jessica Lange, Sarah Paulson, Evan Peters, Angela Bassett, Frances Conroy, Kathy Bates gibi isimlerin yanı sıra; Michael Chiklis de yer alacak.