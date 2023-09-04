Ay Yapım imzalı Aile dizisi Haziran ayında nefes kesici bir sezon finali ile yayın hayatına yaz arası vermişti. Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın olduğu “Aile” dizisinin ne zaman 2. sezon çekimlerine başlayacağı merak konusuydu. Sevilen dizinin sete çıkacağı tarih netlik kazandı.

Aile dizisi yeni sezon çekimleri ne zaman başlayacak?

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre Hakan Bonomo‘nun kaleme aldığı “Aile” dizisi bu nedenle 18 Eylül’de sete çıkacak. Her şey yolunda giderse dizi ekim ayının ilk haftası yayında olacak. “Aile” başından beri Kıvanç Tatlıtuğ’un isteğiyle 30 bölüm olarak planlanmış, çok sevilen dizi geçen sezon 13. bölümde yaz tatili arası vermişti.

Dizinin kalan 17 bölümünün sonunda uzatılıp uzatılmayacağına reyting performansına göre karar verilecek. 2. sezonuna yeni oyuncuların da dahil olacağı ekibe Cihan Soykan (Nejat İşler) için güçlü bir partner ve hep adından bahsedilen hala da gelecek.