Aile dizisinden çarpıcı yeni sezon tanıtımı: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak!

Show TV'de ekranlara gelen, Ay Yapım'ın ilk sezonuyla çok konuşulan 'Aile' dizisi için geri sayım devam ediyor. Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'yı başrollerinde bir araya getiren, 3 Ekim'de yeni sezonuyla sevenleriyle buluşmaya hazırlanan diziden yeni bir tanıtım yayınlandı.

AİLE DİZİSİNİN YENİ SEZONUNDA NELER OLACAK?



Aile dizisinin yeni sezonunda zaman atlaması olacak. Aslan’ın Devin’den kendilerine bir şans daha istediği tanıtımda Devin kendinden dahi korktuğunu isyan ederek Aslan’a açıklıyor. Soykanların aile içi tüm dengelerinin değişeceği yeni sezonda Cihan'la Hülya arasında yaşanacak savaşın ilk sinyalleri tanıtımda veriliyor.

Yeni sezon hikayesi ve zengin oyuncu kadrosuna eklenen yeni isimleriyle kuvvetli bir giriş yapmaya hazırlanan 'Aile'nin özgün senaryosunda Hakan Bonomo imzası yer alırken, yönetmenliğini Ahmet Katıksız ve Gökçen Usta üstleniyor. Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın başrollerinde yer aldığı dizide Tatlıtuğ ve Sarıkaya ikilisine Nejat İşler, Canan Ergüder, Selin Şekerci, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Mert Denizmen ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.