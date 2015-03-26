Akbank Kısa Film Festivali başvuruları başladı!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Türkiye’de kısa film alanında etkin bir platform oluşturan Akbank Kısa Film Festivali bu yıl 11. yaşını kutluyor.

Festival, bu yıl ilk kez yabancı yönetmenlerin katılımını genişletiyor ve hem Ulusal Yarışma hem de Uluslararası Yarışma olmak üzere iki ana bölümden oluşuyor. Aynı zamanda, deneysel film kategorisinde yer alan yapımlar da bu sene yarışmaya katılabiliyor. Yeni fikirleri desteklemeyi, genç sinemacılara kendilerini gösterme olanağı ve kısa film kültürüne katkı sağlamayı amaçlayan Festival, 16 - 26 Mart 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Akbank 11. Kısa Film Festivali programında, “Festival Kısaları”, “Dünyadan Kısalar”, “Yarışma Dışı Seçki” “Kısadan Uzuna”, “Özel Gösterim” ve “Deneyimler” bölümlerinin yanı sıra Atölye çalşmaları ve Söyleşiler yer alıyor.



Festival kapsamında, düzenlenecek kısa film yarışmasının son başvuru tarihi ise 29 Kasım 2014, Cumartesi. “Kurmaca, “Belgesel”, “Deneysel” ve “Canlandırma” kategorileri kapsamında ön eleme jürisinden geçip yarışmalı bölümlere katılmaya hak kazanan filmler, “Festival Kısaları” bölümünde izleyicilerle buluşacak. Ulusal yarışma kapsamında jüri tarafından en iyi film seçilecek olan yapım 5.000 $ ile ödüllendirilecek. Uluslararası yarışma bölümünde ise en iyi film aynı şekilde 5.000 $ para ödülü almaya hak kazanacak.



Akbank 11. Kısa Film Festivali yarışması başvuru formlarını, Akbank Sanat’tan ya da www.akbankkisafilm.com ve www.akbanksanat.com adreslerinden temin edilebilirsiniz.