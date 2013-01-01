'Ali Baba ve 7 Cüceler' 13 Kasım'da vizyonda!

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Cem Yılmaz'ın merakla beklenen son filmi 'Ali Baba ve 7 Cüceler' 13 Kasım'da seyirciyle buluşacak. Filmden ilk fragman yayınlandı.

Gora, Arog, Hokkabaz ve Pek Yakında filmlerinin ardından Cem Yılmaz'ın son filmi 'Ali Baba ve 7 Cüceler' de izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.



Cem Yılmaz'ın senarist, yönetmen ve oyuncu olarak yer aldığı filmde, Yılmaz yine birden fazla karaktere bürünecek. Filmde Cem Yılmaz'ın yanı sıra ağabeyi Can Yılmaz, Zafer Algöz, Çetin Altay ve Rus model İrina İvkina da rol alıyor.



13 Kasım'da seyirciyle buluşacak "Ali Baba ve 7 Cüceler" filminin ilk fragmanını izlemek için...