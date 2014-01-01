Ali Baba ve 7 Cüceler vizyonda!

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Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın merakla beklenen filmi "Ali Baba ve 7 Cüceler" vizyona girdi.

İşte 5 yeni yapımın vizyona girdiği haftanın filmleri...



"Ali Baba ve 7 Cüceler"

Cem Yılmaz'ın senaryosunu yazıp yönettiği, başrollerinde Çetin Altay, Irina Ivkina ve Zafer Algöz'ün oynadığı "Alibaba ve 7 Cüceler", sinemaseverlerle buluşuyor.



Çekimleri Bulgaristan'da gerçekleştirilen filmin konusu şöyle: Başarısız geçen iş hayatlarının, yapacakları yurt dışı seyahatinde değişeceğini düşünen Şenay ve İlber, katıldıkları bahçecilik fuarında, yanlış kişilerle karşılaşıp beklemedikleri bir olayın tam ortasına düşerler. Zengin olma hayalini bir başka bahara bırakan Şenay ve İlber, dünyayı tehdit eden bir güç ile karşı karşıya olduklarını kısa zamanda anlayarak, hem kendilerini hem de tüm insanlığı bu beladan kurtarmanın yollarını aramaya başlar.



Oyuncu, yönetmen ve komedyen Cem Yılmaz'ın 4. filmi olma özelliği taşıyan filmde, Rus model İrina İvkina da ilk kez bir sinema filmiyle izleyicinin karşısına çıkıyor..



"Hayal Ülkesi"

Viggo Mortensen, Ghita Norby, Viilbjork Malling Agge ile Esteban Bigliardi'nin oynadığı filmin yönetmeni Lisandro Alonso.



2014 Cannes Film Festivali'nde "FIPRESCI Ödülü"nü kazanan filmin konusu şöyle: Danimarka'dan Arjantin'e ergenlik çağındaki kızıyla birlikte göç eden Gunnar Dinesen (Viggo Mortensen), Patagonya'nın çöllerinde çalışırken bir yandan da bu yeni ülkeye uyum sağlamaya çalışmaktadır. Ancak bir gün kızı ortadan kaybolunca uçsuz bucaksız ve tamamen kendisine yabancı bu çöllerde kızını aramaya başlar.



"İçimde Akan Nehir"

Ayna grubunun solisti Erhan Güleryüz'ün senaryosunu yazdığı ve yönetmenliğini üstlendiği "İçimde Akan Nehir"de Güleryüz'e başrolde Tuğçe Kazaz, Nursel Köse, Hasan Kaçan, Koray Mincinözlü, Petra Sybille, Cahit Berkay ve Ahmet Uluışık gibi isimler eşlik ediyor.



Dram türündeki filmde Erhan Güleryüz, Azerbaycan- Ermenistan arasında yaşanan Karabağ Savaşı sırasında aldığı kurşun yarasının ardından, ağır sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalan ve beş parasız olarak döndüğü kasabasında hayatının muhasebesini yapan, "Hazar Kafkas" karakterini canlandırıyor. Hazar'ın aşık olduğu ilkokul öğretmeni "Nehir" karakterini ise Tuğçe Kazaz canlandırıyor.



"Kurt Baskını"

Nick Robertson'ın yönettiği filmin başrollerinde Anna Lise Phillips, Jack Campbell, Charles Mayer, Kieran Thomas McNamara ve Hamish Phillips gibi isimler yer alıyor. Avustralya yapımı, korku ve gerilim türündeki film, bir kurt sürüsünün vahşi saldırısından kurtulmaya çalışan bir ailenin gerilim dolu hikayesini anlatıyor.



"Snoopy ve Charlie Brown Peanuts Filmi"

Steve Martino'nun yönettiği, filmin seslendirmeleri Francesca Capaldi, Madisyn Shipman, Noah Schnapp ile Venus Schultheis'e ait. Sevilen karakterler Charlie Brown, Snoopy, Lucy, Linus ve Peanuts çetesinin 3 boyutlu halleriyle ilk kez beyaz perdeye geldiği filmde, Charlie Brown, en iyi arkadaşı olan Snoopy ile birlikte baş düşmanı Kırmızı Baron'u alt etmek için bir yolculuğa çıkıyor.



