Alice bir kez daha Harikalar Diyarında!

Alis Harikalar Diyarında 2 - Aynanın İçinden'in ilk fragmanı yayınlandı. Film, 27 Mayıs 2016’da vizyona girecek.

Lewis Caroll'un aynı adlı kitabından uyarlanan ve yönetmenliğini Tim Burton'un üstlendiği 'Alis Harikalar Diyarında'nın devam filmi Alice Through the Looking Glass/Alis Harikalar Diyarında 2 - Aynanın İçinden'in ilk fragmanı yayınlandı.



Filmin oyuncu kadrosunda Mia Wasikowska, Johnny Depp, Helena Bonham Carter, Anne Hathaway, Sacha Baron Cohen ve Rhys Ifans var. Tim Burton'un yapımcılığını üstlendiği, Linda Woolverton senaryosunu yazdığı filmin yönetmen koltuğunda James Bobin var.



Alis Harikalar Diyarında 2 - Aynanın İçinden, 27 Mayıs 2016’da tüm dünyayla aynı anda Türkiye’de de vizyonda olacak.