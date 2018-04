Alman sinemasında yükselen bir Türk yıldız!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Almanya doğumlu Türk oyuncu Seren Şahin’in rol aldığı “İn The Gallery” filminin ilk gösterimi Berlin’de yapıldı. Cannes Film Festivalinde de gösterilen filmdeki performansıyla oyuncu dikkatleri üzerine çekti

“İn The Gallery”, beş farklı karakterin arasında geçen olayları yansıtıyor. Hepsi kapalı bir mekânın, bir galerinin içerisinde yer alıyorlar. Bütün film boyunca birbirleriyle etkileşim halinde olan bu karakterlerin hepsi önyargılarıyla, şikâyetleriyle ve “tuhaf” ruh halleriyle göze batmakta. Nedeni ise kendince tutuklu hallerine yenik düşmeleridir. Çevredeki olayları çok iyi gözlemleyip, itham ediyorlar. Sıkça her şeyden, herkesten şikâyetçi oluyor, birbirleriyle kısa da olsa konuşuyorlar. Ama gerçek su ki; hiç kimse kimseyle yeterince yakinlik kuramıyor.



Filmin yönetmeni Kai Sitter 1987 yılında Münih’de doğdu ve Münih Ludwig-Maximilians Üniversitesinde Sanat Tarihi ve Film bölümünde eğitimi alıyor. 16 yaşından bu yana çeşitli kısa metraj filmlerin yönetmenliğini yapan Sitter Türkiye’ye olan hayranlığıyla biliniyor. Son üç projesinde, Türkiye’ye ve Türk kültürüne ağırlık veren yönetmenin Clash adli kısa filmi 2012 Münih Film Festivali’nde “En iyi film” ödülüne layık görülmüştü. İstanbul, Samsun, Edirne ve Bursa’daki gençlik kültürünü ele alan Her Şey Açık adli belgeselin ardından Sitter, Ağustos 2013 tarihinde, Wolf-Peter Arand’in senaryosundan yola çıkarak İn The Gallery filmini çekti. Filmin kadrosunda Nadia Hilker. Hilker, Ilona Grandke, Barbara Dussler, Felix Strobel ve Türk oyuncu Seren Şahin yer alıyor.



Seren Şahin

1989 Münih doğumlu olan Sahin, 15 yaşında oyunculuğa başladı. Almanya’da geleceği parlak ve yetenekli bir oyuncu olarak nitelendirilen Sahin, Sitter’in önceki Clash ve Üç filmlerinde yer almıştı. Filmde galeride çalışan, sorumluluk sahibi olan bir delikanlıyı canlandıran genç oyuncu, ayni zamanda Sitter’in kurgu aşamasında olan son projesi Öldür Beni’nin de yapımcılığını üstlenmiş.