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Altın Bamya, 'Aşk Kırmızı'ya

Türkiye sinemasındaki cinsiyetciliğe tepki olarak verilen Altın Bamya Ödüller'nin sahipleri belli oldu
Türkiye sinemasındaki erkek egemen bakışa ve cinsiyetciliğe tepki olarak verilen Altın Bamya Ödüller'nin sahipleri belli oldu. Altın Bamya Film Ödülü, Osman Sınav'ın yönettiği 'Aşk Kırmızı' filminin oldu. 
İşte kazananlar...

Altın Bamya Film Ödülü: Aşk Kırmızı 
Homofibi Ödülü: Erkekler 
İzleyici Bamyası: Celal ile Ceren 
Erkek Karakter: Erkekler (Adam ve Nazım karakterleri) 
Kadın Karakter: Aşk Kırmızı (Zeynep karakteri) 
Senaryo: Erkekler 
Jüri Özel: Kedi Özledi, Düğün Dernek (Tek taşlı Bamya), Sabit Kanca (Eşekarısı Bamyası), Testesteron (Hormonlu Bamya)
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