Bu yıl 41'incisi düzenlenen Altın Kelebek Ödülleri'ni kazananlar belli oldu.

Mete Horozoğlu ve Nefise Karatay'ın sunumuyla gerçekleşen ve Hürriyet okurlarının oylarıyla belirlenen Altın Kelebek ödülleri sahiplerini buldu.Televizyon ve müzik dünyasının en iyilerinin ödüllendirildiği geceye dünyaca ünlü yıldız Jessica Alba onur konuğu olarak katılırken; Ozan Doğulu, Kenan Doğulu, Ajda Pekkan, Sinan Akçıl ve Gökçe de şarkıları ve şovlarıyla renk kattı.Serenay SarıkayaHalit ErgençEsra Erolİlker AyrıkKüçük AğaEmir Berke ZincidiArkadaşım HoşgeldinBinnur KayaTolga ÇevikDumanToygar Işıklı / MedcezirAltan Dönmez / Güneşi BeklerkenMurat Bozİrem Derici, Mabel Matiz, Oğuzhan KoçNazlı Çelikİrfan DeğirmenciBüyük Risk / Selçuk YöntemSibel CanMaraton / Şansal BüyükaZara-KubatYalın (Yeniden)Eylem Canpolat-Sema Ergenekon (Karadayı)Söylemezsem OlmazAfişGülşenYatcaz Kalkcaz Hop Ordayız (Besteci ve söz-müzik: Gülşen)