Mete Horozoğlu ve Nefise Karatay'ın sunumuyla gerçekleşen ve Hürriyet okurlarının oylarıyla belirlenen Altın Kelebek ödülleri sahiplerini buldu.
Televizyon ve müzik dünyasının en iyilerinin ödüllendirildiği geceye dünyaca ünlü yıldız Jessica Alba onur konuğu olarak katılırken; Ozan Doğulu, Kenan Doğulu, Ajda Pekkan, Sinan Akçıl ve Gökçe de şarkıları ve şovlarıyla renk kattı.
İşte 41. Magnum Altın Kelebek Ödülleri'ni kazananlar:
En İyi Kadın Oyuncu:
Serenay Sarıkaya
En İyi Erkek Oyuncu:
Halit Ergenç
En İyi Kadın Sunucu:
Esra Erol
En İyi Erkek Sunucu:
İlker Ayrık
En İyi Yerli Drama:
Küçük Ağa
En İyi Küçük Oyuncu:
Emir Berke Zincidi
En İyi Komedi Dizisi:
Arkadaşım Hoşgeldin
En İyi Kadın Komedi Oyuncusu:
Binnur Kaya
En İyi Erkek Komedi Oyuncusu:
Tolga Çevik
En İyi Müzik Grubu:
Duman
En İyi Dizi Müziği:
Toygar Işıklı / Medcezir
En İyi Yönetmen:
Altan Dönmez / Güneşi Beklerken
En İyi Türk Pop Müziki Erkek Solist:
Murat Boz
En İyi Çıkış Yapan Solist:
İrem Derici, Mabel Matiz, Oğuzhan Koç
En İyi Kadın Haber Sunucusu:
Nazlı Çelik
En İyi Erkek Haber Sunucusu:
İrfan Değirmenci
En İyi Yarışma Programı:
Büyük Risk / Selçuk Yöntem
En İyi Fantazi Müzik Kadın Solist:
Sibel Can
En İyi Spor Programı:
Maraton / Şansal Büyüka
Türk Halk Müziği Özel Ödülü:
Zara-Kubat
En İyi Klip:
Yalın (Yeniden)
En İyi Senaryo Yazarı:
Eylem Canpolat-Sema Ergenekon (Karadayı)
En İyi Magazin Programı:
Söylemezsem Olmaz
En İyi Kültür-Sanat Programı:
Afiş
En İyi Türk Pop Müziği Kadın Solist:
Gülşen
Yılın Şarkısı:
Yatcaz Kalkcaz Hop Ordayız (Besteci ve söz-müzik: Gülşen)