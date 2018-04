73. Altın Küre Ödülleri Beverly Hills şehrinde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Törene "Diriliş" filmi damgasını vurdu.

Oscar'ın habercisi sayılan 73. Golden Globe Ödül Törenine (Altın Küre) "The Revenant" (Diriliş) filmi, damgasını vurdu.



İngiliz komedyen Ricky Gervais'in sunduğu gecede, gerçek bir hikayeden esinlenen Diriliş filmi Drama dalında En İyi Film ödülünün sahibi oldu. Bugüne kadar hiç Oscar alamayan ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio da bu filmdeki rolüyle En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazandı. Filmin Meksikalı yönetmeni Alejandro Gonzalez Inarritu da En İyi Yönetmen ödülüne layık görüldü. Amerikalı oyuncu Denzel Washington, 2016 Cecil B. DeMille adını taşıyan onur ödülünü kazandı.



İşte ödül kazananlar:



En İyi Film (Drama): “The Revenant (Diriliş).

En İyi Film (Müzikal ve Komedi): “The Martian (Marslı).

En İyi Erkek Oyuncu (Drama): Leonardo DiCaprio, “The Revenant

(Diriliş).

En İyi Kadın Oyuncu (Drama): Brie Larson, “Room (Gizli Dünya).

En İyi Erkek Oyuncu (Müzikal ve Komedi): Matt Damon, “The Martian

(Marslı).

En İyi Kadın Oyuncu (Müzikal ve Komedi): Jennifer Lawrence, “Joy.

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Sylvester Stallone, “Creed.

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Kate Winslet, “Steve Jobs.

En İyi Yönetmen: Alejandro Gonzalez Inarritu, “The Revenant

(Diriliş).

En İyi Senaryo: Aaron Sorkin, “Steve Jobs.

En İyi Animasyon Filmi: “Inside Out.

En İyi Orijinal Müzik: Ennio Morricone, “The Hateful Eight.

En İyi Orijinal Şarkı: Writing’s On The Wall, “Spectre.

En İyi Yabancı Film: “Son of Saul, (Macaristan).

En İyi TV Dizisi (Drama): “Mr. Robot.

En İyi Kadın Oyuncu (TV Dizisi-Drama): Taraji Henson, “Empire.

En İyi Erkek Oyuncu (TV Dizisi-Drama): Jon Hamm, “Mad Man.

En İyi Tv Dizisi (Müzikal ve Komedi): “Mozart in the Jungle.

En İyi Kadın Oyuncu (TV Dizisi-Müzikal ve Komedi): Rachel Bloom,

“Crazy Ex-Girlfriend.

En İyi Erkek Oyuncu (TV Dizisi-Müzikal ve Komedi): Gael García Bernal,

“Mozart in the Jungle.

En İyi TV Filmi ve Mini-Dizi: “Wolf Hall.

En İyi Kadın Oyuncu (TV Filmi ve Mini-Dizi): Lady Gaga, “American

Horror Story: Hotel.

En İyi Erkek Oyuncu (TV Filmi ve Mini-Dizi): Oscar Isaac, “Show Me a

Hero.

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (TV Filmi ve Mini-Dizi): Maura Tierney,

“The Affair.

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (TV Filmi ve Mini-Dizi): Christian

Slater, “Mr. Robot.

Altın Küre ödülleri, 1944'ten bu yana her yıl "Hollywood Foreign Press Association" (Hollywood Yabancı Basın Birliği) tarafından belirleniyor.