Altın Küre ödüllü 'Leviathan' vizyonda!

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Bu yıl 72'ncisi düzenlenen Altın Küre ödül töreninde, "En İyi Yabancı Film" ödülünü alan Rus yönetmen Andrey Zvyagintsev'in son filmi "Leviathan", izleyici ile buluşuyor. Bu hafta 3'ü yerli 8 yeni film vizyona giriyor. İşte 16 Ocak haftasının filmleri...

"Fatih'in Fedaisi: Kara Murat"

Aytekin Birkon'un yönettiği, Fatih Usta, Bahadır Sarı, Nezih Işıtan ile Ceyda Tepeliler'in rol aldığı "Fatih'in Fedaisi: Kara Murat" izleyici ile buluşuyor.



Aksiyon sahneleriyle dikkati çeken filmde yağız, güçlü ve genç bir akıncı beyi olan Kara Murat'ın; Osmanlı ve Bizans İmparatorlukları arasında Sırbistan'da geçen savaştaki gidişatı tek başına değiştirmesi anlatılıyor.



Filmde ayrıca Akıncılarla beraber Osmanlı sınırlarını koruyarak Bizans'ın dikkatini çeken ve savaşta yaptıklarıyla ne kadar korkusuz olduğunu gösteren Kara Murat'ın, ailesini, halkını ve Osmanlı İmparatorluğu'nu korumak için gösterdiği çaba da izlenebilecek.



Film, Rahmi Turan'ın yarattığı ve Abdullah Turhan'ın çizdiği bir çizgi roman kahramanından sinemaya uyarlandı.



"Çılgın Dersane: Ada"

Beyazperdeye 2007 yılında çekilen ilk yapımla giren "Çılgın Dersane", dördüncü serisi "Çılgın Dersane: Ada" ile izleyicinin karşısına çıkıyor.



Çekimleri Antalya'da yapılan filmin oyuncu kadrosunda Okan Karacan, Hilmi Cem İntepe, Ozan Aydemir, Serkan Şengül, Biran Damla Yılmaz, Deniz Akcan, Barış Çelikkol, Fulya Keskin, Pınar Akılveren, İrfan Arslanhan, Esra Sönmezer ve Sümer Tilmaç bulunuyor.



Aksoy Film imzalı yapımın yönetmenliğini önceki serilerde olduğu gibi Kamil Çetin yaptı.



"Mazlum Kuzey"

Başrolünde Önder Açıkbaş'ın yer aldığı "Mazum Kuzey" filminde Turan Selçuk Yerlikaya, Seçil Buket Akıncı, Dilberay ve Gülten Çelik'in yanı sıra konuk oyuncu olarak da Murat Dalkılıç, Tolgahan Sayışman, Kahtalı Mıçı, Yüksel Aytuğ ve Erkan Can rol alıyor.



Yapımcılığını Şükrü Avşar'ın üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda ise Ali Adnan Özgür oturuyor.



"Leviathan"

Bu yıl 72'ncisi düzenlenen, sinema ve televizyon dünyasının en prestijli ödülleri arasında yer alan Altın Küre ödül töreninde, "En İyi Yabancı Film" ödülünü alan Rus yönetmen Andrey Zvyagintsev'in son filmi "Leviathan" izleyici ile buluşuyor.



Filmin başrollerinde Alexey Serebryakov, Elena Lyadova, Vladimir Vdovichenkov ve Roman Madyanov yer alıyor.



Katıldığı pek çok festivalden "En İyi Film" ödülüyle dönen "Leviathan" Rusya'nın da bu yılki Oscar adayı.



"Hacker"

Çektiği aksiyon filmlerine değişik bir soluk getiren Michael Mann'ın yönetmenliğini yaptığı "Hacker" filminde ise son dönemin aranılan aktörlerinden Chris Hemsworth, "Duyguların Rengi" adlı filmdeki başarılı performansıyla Oscar alan Viola Davis ile William Mapother, Jason Butler Harner ve Leehom Wang rol alıyor.



Gerilim türündeki üç boyutlu filmde, izinli olarak salıverilmiş bir suçlu olan Nicholas Hathaway'ın (Chris Hemsworth) Amerikalı ve Çinli partnerleriyle büyük bir siber suç çetesini Amerika'da, Hong Kong'da ve dünyanın değişik yerlerinde kovalama konu ediliyor.



"Whiplash"

Miles Teller, J. K. Simmons, Melissa Benoist ile Paul Reiser'in rol aldığı "Whiplash" filminin yönetmenliğini Damien Chazelle üstlendi.



Filmde usta bir caz sanatçısıyla henüz 19 yaşındaki hevesli genç bir davulcunun arasında geçen gerilimli ilişki anlatılıyor.



"İntikam Peşinde"

Yönetmenliğini Arnold de Parscau'nun yaptığı "İntikam Peşinde" filminde Virginie Ledoyen, Yolande Moreau, Philippe Nahon, Denis Menochet ve Florence Thomassin rol alıyor.



Macera türündeki filmin konusu şöyle: "Bir adam geceden kalmış bir şekilde boş bir arazide şafağa karşı uyanır. Oteline geri döndüğünde sırtındaki dikiş izlerini fark eder. Şimdiki

mesleği cerrahlık olan eski metresi böbreğini çaldırmış olabileceğini söyler. Bunu yapanları bulmak ve intikamını almak ister ki bu yolda her şeyini feda etmeye hazırdır. Başta işini olmak üzere tüm hayatını bu suça odaklar."



"6 Süper Kahraman"

Don Hall ile Chris Williams'ın yönettiği ve Scott Adsit, Daniel Henney, T. J. Miller ile Jamie Chung'un seslendirdiği "6 Süper Kahraman" filmi, animasyon meraklılarının ilgisini çekmeye aday.



Marvel'in aynı isimli bir çizgi romanından uyarlanan ve çizgi roman tarzı aksiyonu benimseyen filmde, kendilerini tehlikeli bir komplonun içinde bulan 6 süper kahramanın maceraları izlenebilecek.



(AA)