'Altın Lale'ler sahiplerini buldu!

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İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nca düzenlenen 33. İstanbul Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

33. İstanbul Film Festivali’nde Uluslararası Yarışma Altın Lale Ödülü'ne, Eskil Vogt'un yönettiği 'Körlük', Ulusal Yarışma'da en iyi film dalında Altın Lale Ödülü'nü, Tayfun Pirselimoğlu'nun yönettiği 'Ben O Değilim' filmleri kazandı. Uluslararası Film Eleştirmenleri Federasyonu (FIPRESCI) tarafından yazar, eleştirmen, çevirmen ve tarihçi Giovanni Scognamillo'ya, 85. yaş günü ve sinema tarihine katkılarından ötürü plaket verilen törende ayrıca, Marin Karmitz'e de İstanbul Film Festivali Sinema Onur Ödülü takdim edildi. Başkanlığını, yönetmen Asghar Farhadi'nin üstlendiği Altın Lale Uluslararası Yarışma Jürisi'nde oyuncu Defne Halman, yönetmen Philippe Le Guay, yapımcı ve İngiltere Ulusal Sinema-TV Okulu direktörü Lynda Myles ile senarist Razvan Radulescu yer aldı. Altın Lale için bu yıl Uluslararası Yarışma'da 12 film yarıştı. Şakir Eczacıbaşı anısına verilen Uluslararası Yarışma Altın Lale Ödülü'ne bu yıl, Eskil Vogt'un yönettiği 'Körlük' layık görüldü. Altın Lale Uluslararası Yarışma Jüri Özel Ödülü ise Joanna Kos-Krauze ve Krzysztof Krauze'nin yönettiği 'Taş Bebek' adlı filme verildi.



Altın Lale Ulusal yarışma ödülleri

Altın Lale Ulusal Yarışma jüri başkanlığını bu yıl yönetmen Derviş Zaim üstlendi. Ulusal Yarışma'da bu yıl Altın Lale için yarışan 10 filmin 4'ü dünya, 3'ü ise Türkiye prömiyerini festivalde yaptı. Ulusal Yarışma'da en iyi film dalında Altın Lale Ödülü'ne, Tayfun Pirselimoğlu'nun yönettiği 'Ben O Değilim' filmi layık görüldü. En İyi yönetmen dalında Altın Lale, 'İtirazım Var' filmiyle Onur Ünlü'ye verildi. Onat Kutlar anısına verilen Jüri Özel Ödülü'ne, Kazım Öz'ün yönettiği 'Bir Varmış Bir Yokmuş' adlı film layık görüldü. En iyi kadın oyuncu ödülü, 'Ayhan Hanım' filmindeki rolüyle Vahide Perçin'in, en iyi erkek oyuncu ödülü ise 'İtirazım Var' filmindeki rolüyle Serkan Keskin'in oldu. Ulusal Yarışma'da en iyi senaryo ödülü, 'Ben O Değilim' filmiyle Tayfun Pirselimoğlu'na, en iyi görüntü yönetmeni ödülü 'Silsile' filmiyle Ahmet Sesigürgil'e verilirken, en iyi müzik ödülünü 'Were Denge Min / Sesime Gel' filmiyle Ali Tekbaş, Serhat Bostancı, A. İmran Erin ve 'Ben O Değilim' filmiyle Giorgos Komendakis paylaştı. Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü'nü ise 'Nergis Hanım' filminin yönetmeni Görkem Şarkan aldı.



Avrupa Konseyi Sinema Ödülü "FACE"

Sinemada İnsan Hakları Yarışması'nda Avrupa Konseyi ve Eurimages işbirliğiyle yalnızca İstanbul'da verilen FACE ödülü heykelciği ve 10 bin avroluk para ödülüne, Rithy Panh'ın yönettiği "Eksik Resim" adlı film layık görüldü. FIPRESCI, bu yıl da İstanbul Film Festivali kapsamında iki ödül verdi. FIPRESCI Ödülleri, Uluslararası Yarışma'da Iain Forsyth ile Jane Pollard'ın yönettiği "20.000 Days on Earth - Dünyada 20.000 Gün", Ulusal Yarışma'da ise Kazım Öz'ün yönettiği "Bir Varmış Bir Yokmuş"a takdim edildi.