Altın Palmiye Ceylan'ın!

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Nuri Bilge Ceylan'ın "Kış Uykusu" adlı filmi 67. Cannes Film Festivali'nde "Altın Palmiye’’ ödülünü kazandı.

Nuri Bilge Ceylan, "Ödülümü son bir yılda hayatını kaybeden Türk gençlerine adıyorum" dedi. Ceylan, "Bu sene Türk sinemasının 100. yıldönümü. İnanılmaz güzel bir tesadüf. Thierry Fremaux, Gilles Jacob ve Jane Chanpion’a çok teşekkür ediyorum. Bu ödülü son bir yıl boyunca hayatını kaybeden tüm Türk gençlerine hediye ediyorum" diye konuştu.



İŞTE DİĞER ÖDÜLLER

İkinci en iyi film: “Le Meraviglie”, Yön. Alice Rohrwatcher, İtalya

En İyi Yönetmen: “Foxcatcher”, Yön. Benett Miller, ABD

Jüri Özel Ödülü: “Mommy”, Yön, Xavier Dolan, Kanada.

En İyi Senaryo: Leviathan, Yön. Andrey Zvyagintsev, Rusya

En İyi Erkek Oyuncu: Timothy Spall, “Mr Turner”, İngiltere

En İyi Kadın Oyuncu: Julianne Moore, “Maps to the Stars”, ABD