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Altın Palmiye Ceylan'ın!

Nuri Bilge Ceylan'ın "Kış Uykusu" adlı filmi 67. Cannes Film Festivali'nde "Altın Palmiye’’ ödülünü kazandı.
Nuri Bilge Ceylan, "Ödülümü son bir yılda hayatını kaybeden Türk gençlerine adıyorum" dedi. Ceylan, "Bu sene Türk sinemasının 100. yıldönümü. İnanılmaz güzel bir tesadüf. Thierry Fremaux, Gilles Jacob ve Jane Chanpion’a çok teşekkür ediyorum. Bu ödülü son bir yıl boyunca hayatını kaybeden tüm Türk gençlerine hediye ediyorum" diye konuştu.

İŞTE DİĞER ÖDÜLLER
İkinci en iyi film:  “Le Meraviglie”, Yön. Alice Rohrwatcher, İtalya 
En İyi Yönetmen: “Foxcatcher”,  Yön. Benett Miller, ABD
Jüri Özel Ödülü: “Mommy”,  Yön,  Xavier Dolan, Kanada. 
En İyi Senaryo: Leviathan, Yön. Andrey Zvyagintsev, Rusya
En İyi Erkek Oyuncu:  Timothy Spall, “Mr Turner”, İngiltere 
En İyi Kadın Oyuncu: Julianne Moore, “Maps to the Stars”, ABD
  Fotogaleri: Cannes Kapanış Töreni
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