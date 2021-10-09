Altın Portakal Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu
58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda En İyi Film Ödülü'nü Ferit Karahan'ın yönettiği "Okul Tıraşı" kazandı. En iyi film, en iyi yönetmen, en iyi erkek oyuncu, en iyi kadın oyuncu... İşte Altın Portakla'da ödül alan filmler...
58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu. Yekta Kopan ve Şevval Sam'ın sunuculuğunu üstlendiği törende Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda En İyi Film Ödülü'nü Ferit Karahan'ın yönettiği "Okul Tıraşı" filmi kazandı. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nün sahibi "Kafes" filmindeki rolüyle Tarhan Karagöz, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nün sahibi ise "Zuhal" filmindeki rolüyle Nihal Yalçın oldu. En İyi Senaryo Ödülü "Okul Tıraşı" filmiyle Ferit Karahan ve Gülistan Acet'e, En İyi Yönetmen "Kerr" filmiyle Tayfun Pirselimoğlu'na verildi.
Okul Tıraşı ile en iyi film ödülünü kazanan Ferit Karahan, "Bu ödülü, salgından etkilenen ve yaşamını yitiren başta babam olmak üzere tüm Kovid-19 mağdurlarına adıyorum." dedi.
ALTIN PORTAKAL'DA ÖDÜL KAZANAN FİLMLER LİSTESİ
ULUSAL KISA METRAJ FİLM YARIŞMASI
JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ
İKİNCİ GECE
Ali Tansu Turhan
EN İYİ KISA FİLM
SİZ BİRAZ UZAK KALDINIZ
Elif Refiğ
ULUSAL BELGESEL FİLM YARIŞMASI
JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ
BEKLEYİŞ
Aslı Akdağ
EN İYİ BELGESEL FİLM
HER ŞEY DAHİL
Volkan Üce
ULUSLARARASI UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI
EN İYİ ULUSLARARASI FİLM
Clara Roquet
LIBERTAD
EN İYİ YÖNETMEN
PAZ FABREGA
Aurora
EN İYİ KADIN OYUNCU
CLAUDIA GROB
Aile / The Fam
EN İYİ ERKEK OYUNCU
PETRI POIKOLAINEN
Titanik’i Seyretmek İstemeyen Kör Adam
ULUSAL UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI
EN İYİ FİLM
OKUL TIRAŞI
Ferit Karahan
DR. AVNİ TOLUNAY JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ
İKİ ŞAFAK ARASINDA
Selman Nacar
BEHLÜL DAL EN İYİ İLK FİLM ÖDÜLÜ
ANADOLU LEOPARI
Emre Kayiş
EN İYİ YÖNETMEN
TAYFUN PİRSELİMOĞLU
Kerr
CAHİDE SONKU ÖDÜLÜ
EZGİ BALTAŞ
FERİDE ÇİÇEKOĞLU
EN İYİ SENARYO
FERİT KARAHAN
GÜLİSTAN ACET
Okul Tıraşı
EN İYİ KADIN OYUNCU
NİHAL YALÇIN
Zuhal
EN İYİ ERKEK OYUNCU
TARHAN KARAGÖZ
Kafes
EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETMENİ
BAĞLILIK HASAN
Özgür Eken
EN İYİ MÜZİK
NIKOS KYPOURGOS
Kerr
EN İYİ KURGU
SERCAN SEZGİN
FERİT KARAHAN
HAYEDEH SAFIYARI
Okul Tıraşı
EN İYİ SANAT YÖNETMENİ
BİLLUR TURAN
Anadolu Leoparı
EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU
NEZAKET ERDEN
İki Şafak Arasında
ÖZAY FECHT
Kafes
EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU
ERDEM ŞENOCAK
İki Şafak Arasında
SİYAD EN İYİ FİLM ÖDÜLÜ
BEMBEYAZ
Necip Çağhan Özdemir
FİLM-YÖN EN İYİ YÖNETMEN ÖDÜLÜ
TAYFUN PİRSELİMOĞLU
Kerr