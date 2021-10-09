58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu. Yekta Kopan ve Şevval Sam'ın sunuculuğunu üstlendiği törende Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda En İyi Film Ödülü'nü Ferit Karahan'ın yönettiği "Okul Tıraşı" filmi kazandı. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nün sahibi "Kafes" filmindeki rolüyle Tarhan Karagöz, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nün sahibi ise "Zuhal" filmindeki rolüyle Nihal Yalçın oldu. En İyi Senaryo Ödülü "Okul Tıraşı" filmiyle Ferit Karahan ve Gülistan Acet'e, En İyi Yönetmen "Kerr" filmiyle Tayfun Pirselimoğlu'na verildi.

Okul Tıraşı ile en iyi film ödülünü kazanan Ferit Karahan, "Bu ödülü, salgından etkilenen ve yaşamını yitiren başta babam olmak üzere tüm Kovid-19 mağdurlarına adıyorum." dedi.

ALTIN PORTAKAL'DA ÖDÜL KAZANAN FİLMLER LİSTESİ

ULUSAL KISA METRAJ FİLM YARIŞMASI

JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ

İKİNCİ GECE

Ali Tansu Turhan

EN İYİ KISA FİLM

SİZ BİRAZ UZAK KALDINIZ

Elif Refiğ

ULUSAL BELGESEL FİLM YARIŞMASI

JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ

BEKLEYİŞ

Aslı Akdağ

EN İYİ BELGESEL FİLM

HER ŞEY DAHİL

Volkan Üce

ULUSLARARASI UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI

EN İYİ ULUSLARARASI FİLM

Clara Roquet

LIBERTAD

EN İYİ YÖNETMEN

PAZ FABREGA

Aurora

EN İYİ KADIN OYUNCU

CLAUDIA GROB

Aile / The Fam

EN İYİ ERKEK OYUNCU

PETRI POIKOLAINEN

Titanik’i Seyretmek İstemeyen Kör Adam

ULUSAL UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI

EN İYİ FİLM

OKUL TIRAŞI

Ferit Karahan

DR. AVNİ TOLUNAY JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ

İKİ ŞAFAK ARASINDA

Selman Nacar

BEHLÜL DAL EN İYİ İLK FİLM ÖDÜLÜ

ANADOLU LEOPARI

Emre Kayiş

EN İYİ YÖNETMEN

TAYFUN PİRSELİMOĞLU

Kerr

CAHİDE SONKU ÖDÜLÜ

EZGİ BALTAŞ

FERİDE ÇİÇEKOĞLU

EN İYİ SENARYO

FERİT KARAHAN

GÜLİSTAN ACET

Okul Tıraşı

EN İYİ KADIN OYUNCU

NİHAL YALÇIN

Zuhal

EN İYİ ERKEK OYUNCU

TARHAN KARAGÖZ

Kafes

EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETMENİ

BAĞLILIK HASAN

Özgür Eken

EN İYİ MÜZİK

NIKOS KYPOURGOS

Kerr

EN İYİ KURGU

SERCAN SEZGİN

FERİT KARAHAN

HAYEDEH SAFIYARI

Okul Tıraşı

EN İYİ SANAT YÖNETMENİ

BİLLUR TURAN

Anadolu Leoparı

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

NEZAKET ERDEN

İki Şafak Arasında

ÖZAY FECHT

Kafes

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

ERDEM ŞENOCAK

İki Şafak Arasında

SİYAD EN İYİ FİLM ÖDÜLÜ

BEMBEYAZ

Necip Çağhan Özdemir

FİLM-YÖN EN İYİ YÖNETMEN ÖDÜLÜ

TAYFUN PİRSELİMOĞLU

Kerr