American Horror Story: Freak Show'dan ilk görsel!

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Sarah Paulson'ın karakteri ile tanışın

Önümüzdeki Ekim ayında 4. sezonuyla ekrana geri dönecek olan, Ryan Murphy imzalı korku serisi American Horror Story'nin yeni sezon adı Freak Show olarak açıklanmıştı. Dün ise dizinin dördüncü sezon kadrosunda da yer alan Sarah Paulson'ın attığı tweet sayesinde, dizinin ilk karakterleri Bette ve Dot ile tanıştık.



Paulson, AHS: Freak Show'da canlandıracağı yapışık ikizler Bette ve Dot'un ilk fotoğrafını paylaşarak; "İki kafa, bir kafadan iyidir." dedi. Çekimleri Florida’da gerçekleşecek sezon “karnaval” temasını işleyecek ve 13 bölümden oluşacak.