Andrzej Wajda’nın son filmi İstanbul Film Festivali’nde!

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Andrzej Wajda'nın son filmi “Walesa: Man of Hope” ilk kez İstanbullu sinemaseverlerle buluşacak

Festival, bu sene canlandırma sineması bölümünde “Polonya Canlandırma Sineması”ndan örneklere yer verecek. Festival kapsamında sinemacıları bir araya getiren “Köprüde Buluşmalar”da ise Polonyalı görüntü yönetmenlerinin katılacağı söyleşiler gerçekleşecek. 33. İstanbul Film Festivali bu yıl, Adam Mickiewicz Enstitüsü'ne bağlı bir dijital platform olan Culture.pl ile işbirliği içinde Polonya filmlerine ayrı bir yer ayırıyor. Bu yıl Festival’in “Ustalar” bölümünün en önemli konuğu Andrzej Wajda. Bu bölümde ünlü yönetmenin son filmi “Walesa: Man of Hope” ilk kez İstanbullu sinemaseverlerle buluşacak. Polonya'nın bağımsızlık lideri Lech Walesa'nın hayatını konu alan film, Walesa'nın tersane işçiliğinden, liderliğe uzanan hayatını sinematografik bir dille anlatıyor. İlk gösterimini, geçtiğimiz Eylül ayında 70. Venedik Film Festivali'nde yapan filmin başrollerini Robert Wieckiewicz ve Agnieszki Grochowsk paylaşıyor.