Angelina Jolie ve Haluk Bilginer'in başrolleri paylaştığı Maria'dan ilk fotoğraflar

Yönetmen koltuğunda Pablo Larrain'in oturduğu, dünyaca ünlü ABD'li aktris Angelina Jolie'nin başrol oynadığı, Emmy ödüllü Haluk Bilginer'in de kadrosunda yer aldığı 'Maria' filminin çekimleri başladı. Setten ilk kareler geldi.

Angelina Jolie ve Haluk Bilginer'in başrolleri paylaştığı Maria'dan ilk fotoğraflar

Yönetmen ve yapımcı Pablo Larrain, Jacqueline Kennedy biyografisi Jackie ve Leydi Diana biyografisi Spencer'dan sonra Yunan asıllı Amerikalı soprano Maria Callas'ın hayatını beyaz perdeye taşımaya hazırlanıyor. Angelina Jolie'nin başrolünde yer alacağı Maria'da, Haluk Bilginer sanatçının büyük aşkı Yunan asıllı armatör ve iş insanı Aristotle Onassis'e hayat verecek.

İlk kareler paylaşıldı 

Çekimleri başlayan "Maria" filminin setinden ilk kareler ise sosyal medyada paylaşıldı. Filmin çekimleri sekiz hafta sürecek ve Paris, Yunanistan, Budapeşte ile Milano'da gerçekleştirilecek.

Özel tasarım kıyafetler kullanıldı

Yayınlanan set fotoğraflarında dikkat çeken Angelina Jolie'nin filmdeki kostümleri, Callas tarafından giyilen orijinal giysilere dayanıyor. Yine de filmde kullanılan vintage kürk parçaları için PETA da dahil olmak üzere hayvan hakları gruplarına danışıldı ve doğa savunucularının hassasiyetleri göz önüne alındı.