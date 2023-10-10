Angelina Jolie ve Haluk Bilginer'in başrolleri paylaştığı Maria'dan ilk fotoğraflar
Yönetmen koltuğunda Pablo Larrain'in oturduğu, dünyaca ünlü ABD'li aktris Angelina Jolie'nin başrol oynadığı, Emmy ödüllü Haluk Bilginer'in de kadrosunda yer aldığı 'Maria' filminin çekimleri başladı. Setten ilk kareler geldi.
Yönetmen ve yapımcı Pablo Larrain, Jacqueline Kennedy biyografisi Jackie ve Leydi Diana biyografisi Spencer'dan sonra Yunan asıllı Amerikalı soprano Maria Callas'ın hayatını beyaz perdeye taşımaya hazırlanıyor. Angelina Jolie'nin başrolünde yer alacağı Maria'da, Haluk Bilginer sanatçının büyük aşkı Yunan asıllı armatör ve iş insanı Aristotle Onassis'e hayat verecek.
İlk kareler paylaşıldı
Çekimleri başlayan "Maria" filminin setinden ilk kareler ise sosyal medyada paylaşıldı. Filmin çekimleri sekiz hafta sürecek ve Paris, Yunanistan, Budapeşte ile Milano'da gerçekleştirilecek.
Director Pablo Larraín has shared the first look at Angelina Jolie as Maria Callas in his upcoming biopic, 'Maria' https://t.co/mv01GSRuTj pic.twitter.com/d8XmYCPXZu— The Hollywood Reporter (@THR) October 9, 2023
Özel tasarım kıyafetler kullanıldı
Yayınlanan set fotoğraflarında dikkat çeken Angelina Jolie'nin filmdeki kostümleri, Callas tarafından giyilen orijinal giysilere dayanıyor. Yine de filmde kullanılan vintage kürk parçaları için PETA da dahil olmak üzere hayvan hakları gruplarına danışıldı ve doğa savunucularının hassasiyetleri göz önüne alındı.