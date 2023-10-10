Angelina Jolie ve Haluk Bilginer'in başrolleri paylaştığı Maria'dan ilk fotoğraflar

Yönetmen ve yapımcı Pablo Larrain, Jacqueline Kennedy biyografisi Jackie ve Leydi Diana biyografisi Spencer'dan sonra Yunan asıllı Amerikalı soprano Maria Callas'ın hayatını beyaz perdeye taşımaya hazırlanıyor. Angelina Jolie'nin başrolünde yer alacağı Maria'da, Haluk Bilginer sanatçının büyük aşkı Yunan asıllı armatör ve iş insanı Aristotle Onassis'e hayat verecek.

İlk kareler paylaşıldı

Çekimleri başlayan "Maria" filminin setinden ilk kareler ise sosyal medyada paylaşıldı. Filmin çekimleri sekiz hafta sürecek ve Paris, Yunanistan, Budapeşte ile Milano'da gerçekleştirilecek.

Director Pablo Larraín has shared the first look at Angelina Jolie as Maria Callas in his upcoming biopic, 'Maria' https://t.co/mv01GSRuTj pic.twitter.com/d8XmYCPXZu — The Hollywood Reporter (@THR) October 9, 2023

Özel tasarım kıyafetler kullanıldı

Yayınlanan set fotoğraflarında dikkat çeken Angelina Jolie'nin filmdeki kostümleri, Callas tarafından giyilen orijinal giysilere dayanıyor. Yine de filmde kullanılan vintage kürk parçaları için PETA da dahil olmak üzere hayvan hakları gruplarına danışıldı ve doğa savunucularının hassasiyetleri göz önüne alındı.