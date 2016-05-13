3D animasyon komedi Angry Birds Film’de nihayet kuşların neden bu kadar öfkeli olduğunu öğreniyoruz. Film bizi nüfusu tamamen –ya da neredeyse tamamen– mutlu ve uçamayan kuşlardan oluşan bir adaya götürüyor. Bu cennet köşede, öfke sorunu olan Red (Jason Sudeikis, We're the Millers, Horrible Bosses), hızlı Chuck (Frozen’dan beri ilk kez animasyon rolü üstlenen Josh Gad) ve gelgitleri olan Bomba (Danny McBride, This is the End, Eastbound and Down) hep dışarıda kalmıştır. Fakat ada gizemli yeşil domuzcuklar tarafından ziyaret edildiğinde, domuzların neyin peşinde olduğunu çözmek bu dışlanmış kuşlara kalır.
Filmin yıldız seslendirme kadrosunda Maya
Rudolph (Bridesmaids, Sisters), Kate McKinnon (Saturday Night Live, Ghostbusters), Sean Penn (Milk, Mystic River), Tony Hale
(Veep, Arrested Development), Keegan-Michael Key (Key & Peele), Bill Hader (Trainwreck,
Inside Out) ve Peter Dinklage’ın (Game of
Thrones) yanı sıra, Ike Barinholtz (Neighbors,
Sisters), Tituss Burgess (Unbreakable Kimmy Schmidt), Hannibal
Buress (Daddy’s Home, Broad City), Jillian Bell (22 Jump Street), YouTube yıldızları Smosh
(Ian Hecox ve Anthony Padilla), Billy Eichner (Billy on the Street), Danielle Brooks (Orange is the New Black),
Latin müzik yıldızı Romeo Santos ve country müzik süperstarı Blake Shelton yer
alıyor. Shelton, ayrıca, filmin özgün şarkısı “Friends"in ortak yazarı ve
yorumcusu. Filmde Demi Lovato, Charli XCX, Matoma ve Steve Aoki’nin
yepyeni müzikleri de sinemaseverlerle buluşuyor. Columbia Pictures/Rovio
Animation ortak yapımı olan filmi Fergal Reilly ve Clay Kaytis yönetti.
Yapımcılığını John Cohen ve Catherine Winder’ın, yönetici yapımcılığını ise Mikael
Hed ve David Maisel’ın gerçekleştirdiği filmin senaryosu Jon Vitti’nin imzasını
taşıyor.
Jason
Sudeikis, Josh Gad, Danny McBride, Maya Rudolph, Kate McKinnon, Sean Penn, Tony
Hale, Keegan-Michael Key ve Bill Hader ile Peter Dinklage’ın sesleriyle
karakterlere hayat verdiği filmi Fergal Reilly ve Clay Kaytis yönetti. Filmin
yapımcılığını John Cohen ve Catherine Winder, yönetici yapımcılığını ise Mikael
Hed ve David Maisel üstlendi. “Angry
Birds Film”in senaryosu Jon Vitti’nin, müziği Heitor Pereira’nın imzasını
taşıyor. Filmin animasyonlarını Sony Pictures Imageworks gerçekleştirdi.
TÜRKÇE
SESLENDİRENLER
|
RED
|
YEKTA KOPAN
|
CHUCK
|
ARDA AYDIN
|
BOMBA
|
BOĞAÇHAN SÖZMEN
|
LEONARD
|
SİNAN DİVRİK
|
MATILDA
|
ÖZDEN AYYILDIZ
|
STELLA
|
DAMLA BABACAN
|
JUDGE
|
İSKENDER BAĞCILAR
|
YÜCE KARTAL
|
MAZLUM KİPER
|
SHIRLEY
|
BURCU TEMEL