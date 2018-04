“Angry Birds Film” 13 Mayıs 2016’da 3D olarak, Türkçe dublaj ve alt yazılı seçenekleriyle Türkiye’de vizyonda.

3D animasyon komedi Angry Birds Film’de nihayet kuşların neden bu kadar öfkeli olduğunu öğreniyoruz. Film bizi nüfusu tamamen –ya da neredeyse tamamen– mutlu ve uçamayan kuşlardan oluşan bir adaya götürüyor. Bu cennet köşede, öfke sorunu olan Red (Jason Sudeikis, We're the Millers, Horrible Bosses), hızlı Chuck (Frozen’dan beri ilk kez animasyon rolü üstlenen Josh Gad) ve gelgitleri olan Bomba (Danny McBride, This is the End, Eastbound and Down) hep dışarıda kalmıştır. Fakat ada gizemli yeşil domuzcuklar tarafından ziyaret edildiğinde, domuzların neyin peşinde olduğunu çözmek bu dışlanmış kuşlara kalır.





Filmin yıldız seslendirme kadrosunda Maya Rudolph (Bridesmaids, Sisters), Kate McKinnon (Saturday Night Live, Ghostbusters), Sean Penn (Milk, Mystic River), Tony Hale (Veep, Arrested Development), Keegan-Michael Key (Key & Peele), Bill Hader (Trainwreck, Inside Out) ve Peter Dinklage’ın (Game of Thrones) yanı sıra, Ike Barinholtz (Neighbors, Sisters), Tituss Burgess (Unbreakable Kimmy Schmidt), Hannibal Buress (Daddy’s Home, Broad City), Jillian Bell (22 Jump Street), YouTube yıldızları Smosh (Ian Hecox ve Anthony Padilla), Billy Eichner (Billy on the Street), Danielle Brooks (Orange is the New Black), Latin müzik yıldızı Romeo Santos ve country müzik süperstarı Blake Shelton yer alıyor. Shelton, ayrıca, filmin özgün şarkısı “Friends"in ortak yazarı ve yorumcusu. Filmde Demi Lovato, Charli XCX, Matoma ve Steve Aoki’nin yepyeni müzikleri de sinemaseverlerle buluşuyor. Columbia Pictures/Rovio Animation ortak yapımı olan filmi Fergal Reilly ve Clay Kaytis yönetti. Yapımcılığını John Cohen ve Catherine Winder’ın, yönetici yapımcılığını ise Mikael Hed ve David Maisel’ın gerçekleştirdiği filmin senaryosu Jon Vitti’nin imzasını taşıyor.

TÜRKÇE SESLENDİRENLER