Ankara Engelsiz Film Festivali başlıyor!

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Türkiye'de görme, işitme ve ortopedik engellilerin erişebildiği ilk film festivali olan Ankara Engelsiz Filmler Festivali, gösterimlerine bugün başlıyor

Kültürel yaşama katılma hakkının herkese ait olduğu gerçeğinden yola çıkan Festival, engelli bireylerin sosyal ve kültürel haklarını kullanabilecekleri koşulların yaratılmasının bir zorunluluk olduğunu düşünerek tüm gösterim ve etkinliklerini görme, işitme ve ortopedik engelli sinemaseverlerin erişebileceği bir altyapıda hazırladı.



Festival, görselliğe ve işitselliğe dayalı bir sanat dalı olan sinemada bile, gerekli düzenlemeler yapıldığında göremeyen veya işitemeyen seyircilerin diğer seyircilerle aynı seyir zevkini alabileceğini ortaya koymayı, görme ve işitme engellilerin toplumsal yaşama daha eşit katılımına katkı sağlamayı amaçlıyor.