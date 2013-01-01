Ankara Uluslararası Film Festivali'nde yarışacak filmler beli oldu!

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Ankara Uluslararası Film Festivali’nde yarışacak yerli filmler belli oldu

Halkbank Ana Sponsorluğunda ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleri ile gerçekleşecek Ankara Uluslararası Film Festivali’nde yarışacak yerli filmler belli oldu. Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından düzenlenen ve bu yıl 25.si yapılacak festivalde 10 yerli film yarışma bölümü için seçildi. Ulusal Uzun Metraj yarışmasına 30’un üzerinde film başvurdu. Prof. Dr. Seçil Büker, Prof. Dr. Oğuz Onaran ve İrfan Demirkol’dan oluşan Ön Seçici Kurul bunların arasından 10 filmi yarışma için belirledi. Ulusal Uzun Metraj yarışmasında 13 dalda ödül verilecek. Ayrıca bu ödüllerin yanısıra Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) “En İyi Film” ödülü de yer alacak.



Yarışma için seçilen 10 film şunlar:



1. Kusursuzlar:

Yönetmen: Ramin Matin

Oyuncular : Esra Bezen Bilgin, İpek Türktan Kaynak, İbrahim Selim, Mehmet Ali Nuroğlu, Suna Selen, Melih Düzenli

Ödüller: 2013 Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali En İyi Filmi, En İyi Yönetmen, Film Yönetmenleri Derneği En İyi Yönetmen. 2013 Malatya Uluslararası Film Festivali En İyi Kadın Oyuncu



2. Cenneten Kovulmak:

Yönetmen: Ferit Karahan

Oyuncular: Ezgi Asarogˆlu, Rojin Tekin, Ju¨lide Kural, Gu¨listan Acet, Bu¨nyamin Kavrut, Aziz C¸apkurt, Mirza Metin, Alan Ciwan, Hilmi Demirer, Yavuz C¸etin

Ödüller: 2013 Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali En İyi Film



3. Mavi Dalga

Yönetmen: Zeynep Dadak & Merve Kayan

Oyuncular : Ayris Alptekin, Onur Saylak, Barış Hacıhan, Albina Özden, Nazlı Bulum, Begüm Akkaya, Sefa Tokgöz, Fehime Seven, Derya Durmaz, Cüneyt Yalaz, Sude Aslantaş

Ödüller: 2013 Uluslararası Antalya Altın Portakal En İyi İlk Film, En İyi Senaryo, En İyi Kurgu Ödülü



4. Bi Küçük Eylül Meselesi

Yönetmen: Kerem Deren

Oyuncular : Farah Zeynep Abdullah, Engin Akyürek, Ceren Moray, Onur Tuna



5. Şarkı Söyleyen Kadınlar

Yönetmen: Reha Erdem

Oyuncular: Binnur Kaya, Philip Arditti, Kevork Malikyan, Deniz Hasgüler, Vedat Erincin, Aylin Aslım

Ödüller: 33. İstanbul Film Festivali En İyi Kurgu



6. Bir Varmış Bir Yokmuş

Yönetmen: Kazım Öz

Oyuncular: Saim Çalar, Gamze Çalar, İsmehan Çalar, Şemsihan Çalar, Ferhat Çalar, Dilber Çalar, Derya Çalar, Recep Mertoğlu, Cengiz Kanat

Ödüller: 33. İstanbul Film Festivali Jüri Özel Ödülü, Ulusal Yarışma FIPRESCI Ödülü



7. Daire

Yönetmen: Atıl İnanç

Oyuncular: Fatih Al, Nazan Kesal, Erol Babaoğlu, Selen Uçer

Ödüller: 2013 Uluslararası Altın Koza Film Festivali Film-Yön En İyi Film, En İyi Yönetmen



8. Gözümün Nuru

Yönetmen: Hakkı Kurtuluş & Melik Saraçoğlu

Oyuncular : Melik Saraçoğlu, İsmail Saraçoğlu, Bilgin Saraçoğlu

Ödüller: 2013 Uluslararası Altın Koza Film Festivali En iyi Film, En İyi Senaryo, En İyi Kurgu, SİYAD En İyi Film Ödülü



9. Özür Dilerim

Yönetmen: Cemil Ağacıkoğlu

Oyuncular : Güven Kıraç, Sema Poyraz, Köksal Engür, Deniz Denker, Gökhan Kıraç

Ödüller: 32. İstanbul Film Festivali En İyi Kadın Oyuncu



10. Üç Yol

Yönetmen: Faysal Soysal

Oyuncular : Kristina Krepela, Nik Xhelilaj, Turgay Aydın, Faketa Salihbegovic, Rıza Akın, Alma Terzic

Ödüller: 2013 ESKADER En İyi Film Ödülü