Ankara Uluslararası Film Festivali’nde yarışacak yerli filmler belli oldu
Halkbank Ana Sponsorluğunda ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleri ile gerçekleşecek Ankara Uluslararası Film Festivali’nde yarışacak yerli filmler belli oldu. Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından düzenlenen ve bu yıl 25.si yapılacak festivalde 10 yerli film yarışma bölümü için seçildi. Ulusal Uzun Metraj yarışmasına 30’un üzerinde film başvurdu. Prof. Dr. Seçil Büker, Prof. Dr. Oğuz Onaran ve İrfan Demirkol’dan oluşan Ön Seçici Kurul bunların arasından 10 filmi yarışma için belirledi. Ulusal Uzun Metraj yarışmasında 13 dalda ödül verilecek. Ayrıca bu ödüllerin yanısıra Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) “En İyi Film” ödülü de yer alacak.
Yarışma için seçilen 10 film şunlar:
1. Kusursuzlar:
Yönetmen: Ramin Matin
Oyuncular : Esra Bezen Bilgin, İpek Türktan Kaynak, İbrahim Selim, Mehmet Ali Nuroğlu, Suna Selen, Melih Düzenli
Ödüller: 2013 Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali En İyi Filmi, En İyi Yönetmen, Film Yönetmenleri Derneği En İyi Yönetmen. 2013 Malatya Uluslararası Film Festivali En İyi Kadın Oyuncu
2. Cenneten Kovulmak:
Yönetmen: Ferit Karahan
Oyuncular: Ezgi Asarogˆlu, Rojin Tekin, Ju¨lide Kural, Gu¨listan Acet, Bu¨nyamin Kavrut, Aziz C¸apkurt, Mirza Metin, Alan Ciwan, Hilmi Demirer, Yavuz C¸etin
Ödüller: 2013 Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali En İyi Film
3. Mavi Dalga
Yönetmen: Zeynep Dadak & Merve Kayan
Oyuncular : Ayris Alptekin, Onur Saylak, Barış Hacıhan, Albina Özden, Nazlı Bulum, Begüm Akkaya, Sefa Tokgöz, Fehime Seven, Derya Durmaz, Cüneyt Yalaz, Sude Aslantaş
Ödüller: 2013 Uluslararası Antalya Altın Portakal En İyi İlk Film, En İyi Senaryo, En İyi Kurgu Ödülü
4. Bi Küçük Eylül Meselesi
Yönetmen: Kerem Deren
Oyuncular : Farah Zeynep Abdullah, Engin Akyürek, Ceren Moray, Onur Tuna
5. Şarkı Söyleyen Kadınlar
Yönetmen: Reha Erdem
Oyuncular: Binnur Kaya, Philip Arditti, Kevork Malikyan, Deniz Hasgüler, Vedat Erincin, Aylin Aslım
Ödüller: 33. İstanbul Film Festivali En İyi Kurgu
6. Bir Varmış Bir Yokmuş
Yönetmen: Kazım Öz
Oyuncular: Saim Çalar, Gamze Çalar, İsmehan Çalar, Şemsihan Çalar, Ferhat Çalar, Dilber Çalar, Derya Çalar, Recep Mertoğlu, Cengiz Kanat
Ödüller: 33. İstanbul Film Festivali Jüri Özel Ödülü, Ulusal Yarışma FIPRESCI Ödülü
7. Daire
Yönetmen: Atıl İnanç
Oyuncular: Fatih Al, Nazan Kesal, Erol Babaoğlu, Selen Uçer
Ödüller: 2013 Uluslararası Altın Koza Film Festivali Film-Yön En İyi Film, En İyi Yönetmen
8. Gözümün Nuru
Yönetmen: Hakkı Kurtuluş & Melik Saraçoğlu
Oyuncular : Melik Saraçoğlu, İsmail Saraçoğlu, Bilgin Saraçoğlu
Ödüller: 2013 Uluslararası Altın Koza Film Festivali En iyi Film, En İyi Senaryo, En İyi Kurgu, SİYAD En İyi Film Ödülü
9. Özür Dilerim
Yönetmen: Cemil Ağacıkoğlu
Oyuncular : Güven Kıraç, Sema Poyraz, Köksal Engür, Deniz Denker, Gökhan Kıraç
Ödüller: 32. İstanbul Film Festivali En İyi Kadın Oyuncu
10. Üç Yol
Yönetmen: Faysal Soysal
Oyuncular : Kristina Krepela, Nik Xhelilaj, Turgay Aydın, Faketa Salihbegovic, Rıza Akın, Alma Terzic
Ödüller: 2013 ESKADER En İyi Film Ödülü