Ankara'da En İyi Film Ödülü Daire'ye gitti!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Ankara Film Festivali'nde ödüller sahibini buldu. Atıl İnaç'ın yönettiği Daire, En İyi Film, kadın, erkek ve yardımcı erkek oyuncu ödüllerini aldı

Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfınca gerçekleştirilen 25. Ankara Uluslararası Film Festivali'nin Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Salonu'ndaki kapanış töreni, festivalin serüvenini yansıtan görüntülerle başladı.



Vakfın Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Demirkol, Kültür ve Turizm Bakanlığıyla Halkbank'ın desteklediği festivale katkıda bulunan kişi ve kurumlara teşekkür etti ve plaket takdim etti.

Sinema Genel Müdürlüğü Yayın Dairesi Başkanı Ender Aslan, 25 yıldır festivali desteklediklerini belirterek, şimdiden 26'ncı yılın hazırlıklarına başladıklarını ve destek miktarını iki katına çıkaracaklarını söyledi.



Ulusal Uzun Film kategorisi

Festivalin bu yılki ulusal yarışma jürisinde, yönetmen Tayfun Pirselimoğlu, oyuncu Belçim Bilgin ve Mert Fırat, öğretim üyesi Dr. Ali Karadoğan ve Yunan görüntü yönetmeni Andreas Sinanos yer aldı. Ulusal Uzun Film kategorisinde 10 film yarışırken, en iyi film ödülüne "Daire" layık görüldü. Ödülünü almaya gelemeyen filmin yönetmeni İnaç, gönderdiği mesajda ödülünü Berkin Elvan'a ithaf etti. En iyi kadın oyuncu ödülünü "Daire" filmindeki rolüyle kazanan Nazan Kesal, filmde, tiyatrosu kapatıldığı için gassal olmak zorunda kalan bir oyuncuyu canlandırdığını hatırlatarak, "Bu ödülü sanata ve sanatçılara adıyorum" dedi. En iyi erkek oyuncu ödülüne, aynı filmdeki performansıyla layık görülen Fatih Al da ödülünü jüri üyesi Belçim Bilgin'in elinden aldı. Al, Ankaralı olduğunu belirterek, "Ne olduysam burada oldum ve ödülü burada elime aldım, teşekkürler" diye konuştu. En iyi yardımcı oyuncu ödülüne layık görülen Erol Babaoğlu ise ödülü almaktan çok mutlu olduğunu ancak başarının ekip işi olduğunu vurgulayarak, yaratıcılıklarının devam etmesi, sanatçıların unutulmaması için sahnede turuncu bir mum yaktı. En iyi özgün müzik ödülüne ise "Bi Küçük Eylül Meselesi" filmiyle müzisyen Toygar Işıklı değer bulundu.



Ödül listesi

En İyi Film: "Daire" Atıl İnaç

Siyad En İyi Film: "Kusursuzlar" - yönetmen Ramin Matin

Seçici Kurul Özel: "Bir Varmış Bir Yokmuş" - yönetmen Kazım Öz

Mahmut Tali Öngören Özel: "Cennetten Kovulmak"- yönetmen Ferit Karahan

En İyi Yönetmen: Reha Erdem - "Şarkı Söyleyen Kadınlar"

En İyi Kadın Oyuncu: Nazan Kesal - "Daire"

En İyi Erkek Oyuncu: Fatih Al - "Daire"

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Deniz Hasgüler - "Şarkı Söyleyen Kadınlar"

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Erol Babaoğlu - "Daire"

Onat Kutlar En İyi Senaryo: Emine Yıldırım - "Kusursuzlar"

En İyi Görüntü Yönetmeni: Florent Herry - "Şarkı Söyleyen Kadınlar"

En İyi Sanat Yönetmeni: Ömer Atay - "Şarkı Söyleyen Kadınlar"

En İyi Özgün Müzik: Toygar Işıklı - "Bir Küçük Eylül Meselesi"

En İyi Kurgu Ödülü: Ali Aga - "Gözümün Nuru"

En İyi Ses Tasarımı: Reha Erdem - "Şarkı Söyleyen Kadınlar"

Umut Veren Yeni Yönetmen: Faysal Soysal - "Üç Yol"

Umut Veren Yeni Kadın Oyuncu: Ayris Alptekin - "Mavi Dalga"

Umut Veren Yeni Erkek Oyuncu: Mirza Metin - "Cennetten Kovulmak"

Umut Veren Yeni Senaryo Yazarı: Ferit Karahan - "Cennetten Kovulmak"



Kısa Film ödülleri

"Kurmaca" dalında birinciliği, yönetmen Onur Yağız'ın "Patika" adlı filmi kazandı. İkincilik ödülüne yönetmen Cevahir Çokbilir'in "Nar Zamanı", üçüncülük ödülüne ise yönetmen Cüneyt Karakuş'un "Suret" adlı filmi değer görüldü. Jüri özel ödülü, sinema-televizyon öğrencilerini teşvik etmek ve sergiledikleri çabayı onurlandırmak için yönetmen Onur Otacı ve Murat Kandemir'in "Göz" adlı filmine verildi. Canlandırma dalında birincilik ödülününe yönetmen Koray Sevindi'nin "Kafa" filmi layık bulundu. İkincilik ödülünü yönetmen Ayçe Kartal'ın "Tornistan", üçüncülük ödülünü ise yönetmen Murat Kılıç'ın "Oxygen" filmi aldı. "Deneysel" dalda ise en iyi film ödülü ise yönetmen Oğuzhan Kaya'nın "Mükemmel Bir Gün" adlı eserinin oldu.



Belgesel ödülü

Ulusal Belgesel Film Yarışması'nda yer alan 11 belgesel film, yönetmenler Kurtuluş Özgen, Dilek Gökçin, Mehmet Eryılmaz, Tülin Erarslan ve Özgür Doğan'dan oluşan Seçici Kurul tarafından değerlendirildi. Buna göre birincilik ödülü, yönetmen Güliz Sağlam'ın "Tepecik Hayal Okulu" adlı belgesel filmine verildi. İkincilik ödülüne yönetmen Muhammet Beyazdağ'ın "Zarok", üçüncülük ödülüne ise yönetmen Veysi Altay'ın "33 Yıllık Direniş, Berfo Ana" adlı eseri layık görüldü.