Ankara'nın Dikmeni dizisine rekor şikayet!

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'Ankara'nın Dikmen'i' adlı TV dizisi Ankaralıları çıldırttı.

Televizyon izleyicisi, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na (RTÜK) şikayet yağdırdı. En çok şikayeti 'Ankara'nın Dikmen'i' adlı dizi aldı. Gözde Kansu ve Bülent Emrah Parlak'ın başrollerini paylaştığı diziye isyan eden Ankaralılar; ''Bu dizi bizi kaba ve görgüsüz olarak lanse ediyor'' diyerek RTÜK'e koştu. Şikayetlerin yüzde 60'ını oluşturan dizi Mart ayında izleyiciden en fazla şikayet alan program oldu. Dizide başrol oyuncusu Bülent Parlak'ın, kaba-saba davranışları ve konuşmaları dikkat çekiyor. ''Irk, renk, dil, din, tabiiyet, cinsiyet, özürlülük, siyasi ve felsefi düşünce, mezhep ve benzeri konularda ayrımcılık yapmak'' kriterine aykırı hareket eden dizi hakkında, RTÜK rapor hazırlayacak.