“Ankara’nın Dikmeni”ne tam not

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Ankara'nın Dikmeni, ilk bölümüyle seyircinin kalbini kazanmayı başardı.

Kanal D’nin başrollerini Bülent Emrah Parlak, Burak Kut, Gözde Kansu, Nurseli İdiz, Özlem Aydın, Nazmi Kırık, Serap Matyaş ve Can Tolbaş’ın paylaştıkları yeni komedi dizisi “Ankara’nın Dikmeni”, ilk bölümden izleyicilerin beğenisini kazandı ve tam not aldı.



Yapımını Tükenmezkalem Film’in, yapımcılığını Gani Müjde’nin üstlendiği, yönetmenliğini Süleyman Seçik’in yaptığı, senaryosunu da Gani Müjde’nin kaleme aldığı “Ankara’nın Dikmeni”, Çarşamba akşamı ilk bölümü ile ekrana geldi. İzleyicilerden büyük ilgi ve beğeni gören diziyle ilgili, sosyal medyada da çok sayıda beğeni tweet’i atıldı .

Onlardan bazıları ise şöyle;



‏@habibimmm #ankaranindikmeni izleniyor

@07temmuz #Ankaranindikmeni dikmen sahane yahu

‏@kaanaskin #ankaranindikmeni 10 uzerinden 10!!! Bravo! İlk kez kaliteli bir komedi izliyoruz!

@nahsanabahlavaa #ankaranindikmeni suppperrr bir dizi :D :D :D

‏@EmReGRaL9 #ankaranindikmeni dikmen bizi ailecek güldürmekten öldürüyo şuan :)))

@davidfe24739287 #ankaranindikmeni süper dizi,olmuş bence,uzun ömurlu olur Insallah

‏@tvelestirmeniii Ben Ankara'nin Dikmeni'ni cok sevdim valla, oyunculuklar ilk bolume gore cok iyi :)



(DHA)