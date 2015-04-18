"Annemin Şarkısı"na ödül

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Erol Mintaş’ın ilk uzun metraj filmi Annemin Şarkısı (Klama Dayîka Min), 13-18 Nisan 2015 tarihleri arasında İtalya’da düzenlenen 16. Lecce Avrupa Filmleri Festivali’nde En İyi Film’e verilen Altın Zeytin Ağacı ödülünü kazandı.

Film, daha önce de 30 farklı film festivalinde gösterildi ve bugüne kadar 7 ulusal ve 7 uluslararası ödül kazandı. 20. Saraybosna Film Festivali’nden En İyi Film ve En İyi Erkek Oyuncu ödüllerini kazanan Annemin Şarkısı, Antalya Altın Portakal Film Festivali’nden En İyi İlk Film dahil olmak üzere 4 ve Malatya Film Festivali’nden de 3 ödülle dönmüştü. Film, Aralık ayında Fransa’da gerçekleştirilen 35. Nantes 3 Continents Film Festivali’nden de Seyirci Ödülü dahil olmak üzere 2 ödüle layık görülmüştü.

