Anneyle izlenecek en iyi filmler

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Annenizle baş başa keyifli bir gün geçirmek için sıra dışı planlar yapmanıza ve çok uzağa gitmenize gerek yok! Kanepenizde, televizyonun karşısında da çok iyi vakit geçirebilirsiniz! Anne-kız izlenecek en iyi filmleri sizin için derledik!

Yazı: Burçin Öztınaz



Aşk Yeniden

Gösterime girdiği dönemde eleştirmenlerden yüksek not almasa da, ‘Aşk Yeniden’ annenize iyi gelecek filmlerin başında. Özellikle de aşka bakışı açısından… Belki filmi izledikten sonra babanızla ikisi için mini bir tatil de organize edebilirsiniz! Filmde Kay ile Arnold 31 senelik evliler ve aslında aynı evde iki yabancı olarak hayatlarını geçiriyorlar. Hatta aynı odada bile uyumuyorlar. Sonunda Kay’in canına tak ediyor ve bir evlilik terapisi programına rezervasyon yaptırıyor… Başrollerde ise Meryl Streep, Tommy Lee Jones ve Steve

Carell var.

