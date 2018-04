Ant-Man Öksüz Kaldı!

Ant-Man filminin yönetmen koltuğuna oturan Edgar Wright "yaratıcı fikir ayrılıkları" sebebiyle projeden çekildi

Shaun of The Dead ve Hott Fuzz gibi serilerin yaratıcısı Edgar Wright, Marvel'in yeni projesi olan Ant-Man filminden çekilme kararı aldı. Daha önce Scott Pilgrim vs. The World ile çizgi roman uyarlama konusundaki meziyetlerini kanıtlayan Wright, Marvel'ın yeni projesinden "yaratıcı fikir ayrılıklarını" gerekçe göstererek çekilme kararı aldı. Stüdyo, bu ayrılığın filmin gösterim tarihini etkilemeyeceğini ve yönetmen koltuğuna oturacak yeni ismin önümüzdeki günlerde açıklanacağını duyurdu.



Cisimlerin boyutlarını değiştirebilen bir formül bulan Hank Pym'ın kimyasal bir kaza sonucu yeni yetenekler kazanmasını ve bu yeteneklerini suçla savaş için kullanmasını konu alan film, 17 Temmuz 2015 tarihinde ABD'de vizyona girecek.