'Aquaman' belli oldu!

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Zack Snyder'in Superman karakterine yeni bir hayat vermesiyle birlikte, serisinin ikinci filmi Batman vs Superman: Dawn of Justice merakla beklenmeye başladı

Batman ve Superman hayranlarının filmden beklentilerinin büyük olması, diğer karakter oyuncularının seçimlerini de zorlaştırdı. Bu yüzden çekimlerine başlanan filmin oyuncu seçimleri hala devam ediyor.



Filmin kadrosuna en son olarak Game of Thrones dizisindeki Khal Drogo karakteriyle tanıdığımız Jason Momoa katıldı. Ünlü oyucu filmde Arthur Curry nam-ı diğer Aquaman karakterini canlandıracak.



Filmde çok göz önünde olmasada, kısa bir süre alacak. Bu rolüyle birlikte eğer beğenilirse, ilerleyen günlerde Aquaman'in kendisine ait filmleride görebileceğiz.