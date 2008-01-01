Aranan Don Kişot bulundu!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Terry Gilliam’ın defalarca niyet edip bir türlü hayata geçiremediği, yılan hikâyesine dönen Don Kişot uyarlamasında sevindirici gelişmeler var

Modern romanın atası, Cervantes’in ölümsüz eserini “The Man Who Killed Don Quijote” adıyla beyazperdeye aktaracak Gilliam filminde başrolü John Hurt’ın canlandıracağı açıklandı. Eylül ayında “motor” deneceği duyurulan çekimlerse 2015 yılına sarktı. Gilliam’ın 2008 ve 2009’da çeşitli aksilikler nedeniyle vazgeçtiği Don Quijote projesi efsanevi yönetmen Orson Welles’in de hayli başını ağrıtmıştı. 1957 yılında başlayan çekimler bitmek bilmemiş ve Welles’in ömrü filmin tamamlandığı görmek için vefa etmemişti